Gjykata izraelite pezullon planin e Ben-Gvirit për të vendosur krokodilë rreth burgut ku mbahen të burgosur palestinezë

Një gjykatë izraelite pezulloi përkohësisht planin e ministrit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir për të vendosur krokodilët rreth burgut “Ketziot” në shkretëtirën Negev të jugut të Izraelit, ku mbahen të burgosurit palestinezë nga Rripi i Gazës, njoftuan sot mediat izraelite, transmeton Anadolu.
Autoritetet izraelite filluan të gërmojnë llogore rreth një pjese të burgut ku strehohen palestinezët e ndaluar nga Gaza për akuzat për përfshirje në ngjarjet e 7 tetorit 2023. Sipas një plani të Ben-Gvirit, krokodilët do të vendosen në këto llogore.
Transmetuesi publik izraelit KAN raportoi se Gjykata e Qarkut të Kudsit lëshoi një vendim të përkohshëm të dielën në mbrëmje pasi organizata për të drejtat e kafshëve “Let the Animals Live” (Lejoni kafshët të jetojnë) paraqiti peticion kundër planit, i cili mbështetet nga Ministria e Sigurisë Kombëtare dhe Shërbimi i Burgjeve të Izraelit.
Gjykatësi Avraham Rubin i ndaloi autoritetet të ndërmarrin çdo hap bazuar në vendimin e ministres së Mbrojtjes së Mjedisit, Idit Silman për të klasifikuar krokodilët si “kafshë të egra të kujdesura”, një përcaktim ligjor që do t’i lejonte ata të transferoheshin dhe të mbaheshin në burg.
Transmetuesi tha se vendimi erdhi disa orë pasi organizata paraqiti peticion administrativ kundër ministrave Silman, Ben-Gvir dhe Shërbimit të Burgjeve të Izraelit. Urdhri i përkohshëm do të mbetet në fuqi derisa autoritetet të dorëzojnë përgjigjen e tyre në gjykatë, e cila pritet deri në mes të gushtit.
Sipas KAN, mosmarrëveshja përqendrohet në vendimin e Silmanit të datës 15 korrik, i cili synon lejimin e përdorimit të krokodilëve si “një masë parandaluese dhe sigurie në burgje”. Peticioni argumenton se masa “ndryshon statusin ligjor të krokodilëve dhe heqjen e mekanizmave të kontrollit dhe licencimit të vendosura ndaj tyre si kafshë të egra të mbrojtura”.
Transmetuesi tha se “Let the Animals Live” argumentoi se Shërbimi i Burgjeve të Izraelit kishte filluar tashmë punën në infrastrukturë, përfshirë gërmimin e një kanali rreth burgut, duke shtuar se Ministria e Sigurisë Kombëtare ndau 21 milionë shekelë (rreth 6.9 milionë dollarë) për projektin pilot.
Organizata vuri në dukje se vendimi është marrë pa autoritet të mjaftueshëm ligjor dhe ka injoruar mendimet profesionale dhe ligjore që paralajmërojnë rreziqe për kafshët, publikun dhe mjedisin, shtoi KAN.
KAN tha se qeveria nuk ka paraqitur ende qëndrimin e saj zyrtar në gjykatë dhe pritet ta bëjë këtë në përgjigje të kërkesës për ndalim.
“Animals Live” dhe Klinika e Drejtësisë Mjedisore dhe të Drejtave të Kafshëve në Universitetin e Tel Avivit thanë se urdhri i gjykatës parandalon punën e pakthyeshme që të vazhdojë në këtë fazë dhe mbron mirëqenien e kafshëve ndërsa ato vazhdojnë përpjekjet për ta anuluar planin përgjithmonë.
Që nga marrja e detyrës në fund të vitit 2022, Ben-Gvir ka mbikëqyrur një shtrëngim të kushteve të paraburgimit për të burgosurit palestinezë, përfshirë politikat që përfshijnë urinë, neglizhencën mjekësore, torturën dhe izolimin.
Rreth 9.500 të burgosur palestinezë, përfshirë gra dhe fëmijë, mbahen aktualisht në burgjet izraelite në kushte të vështira, me dhjetëra të raportuar se kanë vdekur si rezultat i urisë, torturës dhe neglizhencës mjekësore, sipas organizatave palestineze dhe izraelite të të drejtave.