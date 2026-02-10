Gjykata Kushtetuese e Gjermanisë do të vendosë këtë javë mbi eksportet e diskutueshme të armëve në Izrael

Gjykata më e lartë e Gjermanisë do të vendosë të enjten nëse një civil palestinez nga Gaza mund të kundërshtojë apo jo ligjërisht eksportet e armëve në Izrael – një vendim që mund të krijojë një precedent për raste të tjera, sipas grupeve të të drejtave të njeriut, transmeton Anadolu.
Gjykata Kushtetuese Federale do të vendosë për një ankesë kushtetuese të paraqitur nga një banor i Gazës i cili humbi gruan dhe fëmijën e tij në sulmet ushtarake izraelite. Qendra Evropiane për të Drejtat Kushtetuese dhe të Njeriut (ECCHR) dhe organizatat partnere palestineze po e mbështesin sfidën ligjore.
“Vendimi do të sqarojë nëse njerëzit nga Gaza, të drejtat themelore të të cilëve kërcënohen nga eksportet gjermane të armëve, do të kenë akses në gjykatat gjermane dhe nëse gjykatat në të ardhmen do të duhet të shqyrtojnë seriozisht nëse eksportet gjermane rrezikojnë civilët”, tha Dr.Alexander Schwarz nga ECCHR.
Më parë, gjykatat e ulëta gjermane e hodhën poshtë ankesën nga burri palestinez, i cili ende jeton me anëtarët e mbetur të familjes në një tendë në Gazën jugore nën kërcënim të vazhdueshëm të sulmeve ushtarake. Në dhjetor të vitit të kaluar, ai paraqiti një kërkesë urgjente në Gjykatën Kushtetuese Federale për të ndaluar prodhuesit gjermanë të mbrojtjes nga furnizimi i pjesëve rezervë për tanket izraelite.
Pavarësisht shkeljeve të dokumentuara të së drejtës ndërkombëtare në Gaza, Gjermania ka vazhduar të autorizojë eksportet e armëve në Izrael, sipas ECCHR. Gjermania renditet ndër furnizuesit më të mëdhenj të armëve të Izraelit, duke autorizuar shitje me një total prej më shumë se 492 milionë eurosh (586 milionë dollarë) midis 7 tetorit 2023 dhe 5 qershorit 2025.
Kancelari gjerman, Friedrich Merz, një mbështetës i flaktë i Izraelit, vendosi kufizime në eksportet e armëve në gusht mes presionit në rritje të publikut. Megjithatë, kufizimet u hoqën disa javë pas njoftimit të armëpushimit në tetor 2025 midis Izraelit dhe Hamasit.
ECCHR argumenton se pjesët rezervë dhe pajisjet ushtarake nga prodhuesit gjermanë po përdoren në operacionet ushtarake izraelite. Organizata vëren se armëpushimi i tetorit 2025 nuk ka arritur t’u sjellë siguri banorëve të Gazës. Organizatat ndërkombëtare raportojnë se më shumë se 574 njerëz janë vrarë në sulmet ushtarake izraelite që atëherë, përfshirë mbi 100 fëmijë.
Vitin e kaluar, një hetim i posaçëm i Këshillit të të Drejtave të Njeriut të OKB-së përcaktoi se veprimet e Izraelit në Gaza përmbushin kriteret ligjore për gjenocid. Gjykata Ndërkombëtare Penale në nëntor 2024 lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant me akuza, duke përfshirë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Fushata ushtarake e Izraelit, e cila filloi në tetor 2023, ka rezultuar në më shumë se 72.000 vdekje palestineze dhe mbi 171.000 të plagosur. Pothuajse 90 për qind e infrastrukturës së Gazës është shkatërruar.