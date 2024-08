Gjyqtarëve nga Kosova u besohet edhe një ndeshje ndërkombëtare

Visar Kastratit i besohet nga UEFA-ja edhe një tjetër ndeshje në Conference League, raundi i tretë.

Noa – AEK Athens është ndeshja që do të gjykohet nga gjyqtari i Kosovës, Visar Kastrati. Në ndeshjen që do të zhvillohet në stadiumin e qytetit në Abovyan të Armenisë, gjyqtarin Kastrati do ta asistojnë Edmond Zeqiri dhe Fatmir Sekiraqa, ndërsa gjyqtar i katërt do të jetë Mentor Ajeti. Për herë të parë, në këtë ndeshje do të ketë edhe VAR dhe AVAR nga Kosova, ku do të jenë gjyqtari Alban Shala dhe asistenti Granit Hyseni.

Kjo ndeshje do të zhvillohet të martën, më 6 gusht, me fillim në orën 18:00.