GM Design paraqet konceptin e Buick Sedan

Në SHBA është Dita e Falënderimeve dhe ndërsa disa amerikanë janë të zënë me përgatitjen e darkave të tyre me gjeldeti, General Motors Design ka diçka tjetër në mendje.

I shpërndarë në një nga kanalet e tij të rrjeteve sociale, Instagrami zyrtar i shtëpisë së dizajnit të GM paraqiti një koncept të modelit Buick për Ditën e Falënderimeve.

Koncepti Buick na kujton konceptin Wildcat EV të shfaqur në fillim të këtij viti. Automjeti i kuq ndan disa shenja me konceptin e makinës elektrike, megjithëse skica duket të jetë një sedan dhe jo një coupe 2+2, raporton motor1.

Koncepti i sedanit Buick i postuar në Instagram u bë nga Aaron Riggs ose @zambiniftm në platformën e rrjeteve sociale. Sipas LinkedIn-it të tij, Riggs është një dizajner i lartë kreativ në GM që nga korriku 2012.

Ai ishte gjithashtu projektuesi kryesor i jashtëm i Cadillac Escala Concept nga 2016 dhe zhvilloi skica origjinale për konceptin Buick Avista në 2012.

Duke pasqyruar shenjat e “egra” të jashtme të konceptit Wildcat EV, kabina vjen me të paktën dy ekrane dixhitale, një dizajn të hollë pulti dhe sedilje në stilin e kabinës me mbështetëse koke me konsol. Koncepti i sedanit të kuq nuk erdhi me një pamje paraprake të brendshme.

Është e paqartë nëse kjo skicë parashikon një koncept të plotë të sedanit për Buick ose ndoshta një model prodhimi në të ardhmen e afërt. Gjithçka që dimë është se nëse e bën këtë gjë, sigurisht që do të funksionojë me bateri pasi Buick do të jetë plotësisht elektrik deri në fund të dekadës.