Golf 9 do të prodhohet në Wolfsburg

Volkswagen ka konfirmuar se modeli aktual do të ketë një pasardhës dhe zbuloi disa detaje interesante.

Në njoftimin e tij, Volkswagen zbulon se Golf i ri do të përdorë platformën mekanike SSP (Scalable Systems Platform), dhe do të shfaqet në treg në fund të kësaj dekade. Ai do të ketë një veturë ekskluzivisht elektrike dhe do të prodhohet në fabrikën mëmë në Wolfsburg.

E njëjta gjë vlen edhe për modelin e ri të segmentit A, i cili do të ketë karakteristikat e një SUV urban.

Tiguan i ri do të ndërtohet gjithashtu në Wolfsburg, duke përfshirë versionin e zgjeruar, Allspace.

Kur bëhet fjalë për sedanin nga projekti Trinity, prodhimi i këtij modeli do të jetë në qytetin e Zwickau, në vend të Wolfsburgut.

Ndër të tjera, vlen të theksohet se fabrika e Osnabruck vazhdon të prodhojë Arteon dhe T-Roc Cabrio, zbuloi CEO i Volkswagen, Thomas Schaefer, pas një takimi të anëtarëve të bordit drejtues dhe mbikëqyrës, ku u diskutua plani i shpërndarjes së prodhimit deri në vitin 2028.