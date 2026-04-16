Google do të ndëshkojë faqet që bllokojnë njerëzit me truke me butonin e kthimit

Google thotë se po zgjeron politikat e saj për të goditur faqet e internetit që bllokojnë përdoruesit me “rrëmbim të butonit të kthimit”.
Rrëmbimi i butonit të kthimit është kur një faqe interneti ndërhyn në një shfletues, kështu që butoni i kthimit nuk i çon më përdoruesit në faqen e mëparshme, por shpesh i mban ata në faqe ose shfaq reklama të padëshiruara.
Në një postim në blog, gjiganti i teknologjisë pas shfletuesit Chrome tha se kishte parë një “rritje të këtij lloji sjelljeje” që e kishte çuar atë të vepronte.
Nga 15 qershori, taktika do të konsiderohet një “praktikë keqdashëse”, që do të thotë se faqet që vazhdojnë ta përdorin atë mund të renditen më poshtë ose edhe të hiqen nga rezultatet e Kërkimit në Google.
“Rrëmbimi i butonit të kthimit ndërhyn në funksionalitetin e shfletuesit, prish udhëtimin e pritur të përdoruesit dhe rezulton në frustrimin e përdoruesit”, tha Google në postimin e saj.
“Njerëzit raportojnë se ndihen të manipuluar dhe përfundimisht më pak të gatshëm të vizitojnë faqe të panjohura”, shtoi ajo.
Shembuj të praktikave që do të merrte masa të ashpra, përfshinin faqet që përdorin çdo teknikë që fut faqe “manipuluese” në historikun e shfletuesit të një përdoruesi që i ndalonte ata të ktheheshin në faqen e mëparshme.
Adam Thompson, drejtor i digjitalit në BCS, Institutin për IT, i tha BBC-së: “Praktika si rrëmbimi i butonit të kthimit dëmtojnë përvojën bazë të përdoruesit dhe thyejnë pritjet që njerëzit kanë se si duhet të funksionojë uebi, kështu që është e kuptueshme që Google e sheh këtë si një sjellje të dëmshme dhe po ndërmerr veprime”.
Google i këshilloi pronarët e faqeve që nuk donin të përballeshin me dënimet e reja të siguroheshin që nuk bënin “asgjë që ndërhynte në aftësinë e një përdoruesi për të lundruar në historikun e shfletuesit të tyre”, duke i nxitur ata të “rishikonin plotësisht zbatimin e tyre teknik”.
Ai shtoi se faqet që u penalizuan, por më pas e rregulluan problemin mund të paraqisnin një kërkesë te Google që ulja në kategori të rishqyrtohej.