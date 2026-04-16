Kujdes me kafen, këto janë 7 barnat që nuk kombinohen mirë me të

Kafeja është pjesë e përditshmërisë për shumë njerëz, të jep energji dhe ka edhe disa përfitime për shëndetin. Por, sipas farmacistes Jennifer Bourgeois, ajo mund të ndikojë në mënyrën se si veprojnë disa barna në trup.
“Kafeja mund të ndryshojë mënyrën si ilaçet përthithen, shpërbëhen ose eliminohen nga trupi. Ajo mund të përshpejtojë tretjen dhe të ndikojë në enzimat e mëlçisë, duke rritur ose ulur efektin e barnave”, ka shpjeguar ajo.
Eating Well ka shkruar se kjo nuk do të thotë se duhet të hiqni dorë nga kafeja, por duhet të keni kujdes me kohën kur e pini.
7 lloje barnash që nuk kombinohen mirë me kafen:
Antidepresantët
Nëse merrni ilaçe kundër depresion, si Escitalopram, kafeja mund të ulë efektin e tyre. Kafeina mund ta bëjë më të vështirë përthithjen e ilaçit në trup.
Ndërsa barna të tjera si Clomipramine dhe Imipramine mund të qëndrojnë më gjatë në gjak kur kombinohen me kafe, duke rritur edhe efektet anësore si nervozizëm dhe dridhje.
Ilaçet për tiroiden
Personat me që kanë probleme me gjëndrën tiroide shpesh përdorin Levothyroxine. Kafeja mund të ulë përthithjen e këtij ilaçi deri në 50 për qind.
Kjo mund të çojë në lodhje të vazhdueshme dhe mungesë përqendrimi. Rekomandohet të prisni 30–60 minuta para se të pini kafe.
Ilaçet për osteoporozë
Barna si Alendronate dhe Risedronate duhet të merren vetëm me ujë.
Kafeja (edhe pa kafeinë), qumështi apo lëngjet e tjera mund të ulin përthithjen e tyre.
Ilaçet për ftohje dhe alergji
Pseudoephedrine është një stimulues, ashtu si kafeina.
Kur kombinohen, mund të shkaktojnë më shumë nervozizëm, rrahje të shpejta të zemrës dhe shqetësim. Te personat me diabet, mund të rrisin edhe nivelin e sheqerit në gjak.
Ilaçet antipsikotike
Barna si Clozapine, Haloperidol dhe Olanzapine mund të ndikohen nga kafeja.
Ajo mund të ngadalësojë përpunimin e tyre në trup, duke ndryshuar efektin e ilaçit.
Ilaçet për astmë
Ilaçe si Theophylline dhe Aminophylline ndihmojnë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes.
Por kafeina mund të rrisë efektet anësore si dridhje, nervozizëm, dhimbje koke dhe të përziera.
Holluesit e gjakut
Barna si Aspirina përdoren për të parandaluar mpiksjen e gjakut.
Kafeja mund të rrisë rrezikun e gjakderdhjes, sepse edhe ajo ndikon në mpiksjen e gjakut dhe mund të përshpejtojë përthithjen e ilaçit.
kafeja nuk është e ndaluar, por duhet përdorur me kujdes nëse merrni ilaçe. Zgjidhja më e thjeshtë është të rregulloni orarin, merrni ilaçin dhe prisni pak para se të pini kafe.
Nëse nuk jeni të sigurt, ekspertët këshillojnë që të këshilloheni gjithmonë me mjekun ose farmacistin për kombinimin e ushqimeve dhe barnave që përdorni.