Google në bisedime me Envicool të Kinës dhe të tjerë për të blerë sisteme ftohjeje për qendrat e të dhënave

Gjiganti teknologjik Google është në bisedime me kompaninë kineze Envicool dhe furnitorë të tjerë për të siguruar sisteme ftohjeje me lëng për qendrat e tij të të dhënave.
Këto sisteme janë bërë thelbësore për funksionimin e infrastrukturës së inteligjencës artificiale, për shkak të nxehtësisë së lartë që prodhojnë serverët modernë.
Vizita e ekipit të Google në Kinë sinjalizon mungesën globale të pajisjeve për këtë teknologji në rritje.
Sipas parashikimeve, tregu i ftohjes për serverët e AI pritet të rritet ndjeshëm në vitet e ardhshme.
Kërkesa e madhe nga kompani si Nvidia dhe ofruesit e cloud-it po e shtyn këtë zhvillim.
Ndërkohë, furnitorët kinezë po fitojnë rol gjithnjë e më të madh në zinxhirin global të teknologjisë.