Google paralajmëron, hakerët mund të kompromentojnë telefonin tuaj në fshehtësi

Ekipi i Google i përkushtuar për kërkimin e sigurisë, ka gjetur disa probleme të mëdha në modemet Samsung që fuqizojnë pajisje si Pixel 6, Pixel 7 dhe disa modele të Galaxy S22 dhe A53. Sipas postimit të tij në blog, një sërë modemesh Exynos kanë një sërë dobësish që mund të “lejojnë një sulmues të komprometojë nga distanca një telefon në nivelin e brezit bazë pa ndërveprim me përdoruesit” pa pasur nevojë për shumë sesa numrin e telefonit të viktimës. Dhe, zhgënjyese, duket sikur Samsung nuk po nxiton për ta rregulluar atë.

Ekipi paralajmëron gjithashtu se hakerat me përvojë mund ta shfrytëzojnë këtë çështje “me kërkime dhe zhvillime shtesë të kufizuara”. Google thotë se përditësimi i sigurisë i marsit për Pixels duhet të rregullojë problemin – megjithëse 9to5Google vëren se nuk është ende i disponueshëm për Pixel 6, 6 Pro dhe 6a (ne kontrolluam edhe në 6a-në tonë dhe nuk kishte asnjë përditësim). Studiuesit thonë se besojnë se pajisjet e mëposhtme mund të jenë në rrezik:

Pajisjet celulare nga Samsung, duke përfshirë ato në seritë Galaxy S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 dhe A04

Pajisjet celulare nga Vivo, duke përfshirë ato në seritë S16, S15, S6, X70, X60 dhe X30

Çdo pajisje të veshur që përdor çipin Exynos W920

Çdo automjet që përdor chipset Exynos Auto T5123

Vlen të përmendet se, në mënyrë që pajisjet të jenë të cenueshme, ato duhet të përdorin një nga modemet e prekur Samsung. Për shumë pronarë të S22, ky mund të jetë një lehtësim – telefonat e shitur jashtë Evropës dhe disa vendeve afrikane kanë një procesor Qualcomm dhe gjithashtu përdorin një modem Qualcomm, dhe kështu duhet të jenë të sigurt nga këto probleme specifike. Por telefonat me procesorë Exynos, si A53 popullor i mesëm dhe S22 evropian, mund të jenë të prekshëm.

Nëse e dini se telefoni juaj përdor një nga modemët e cenueshëm dhe jeni të shqetësuar për shfrytëzimin e tij (mos harroni, sulmet mund të “komprometojnë pajisjet e prekura në heshtje dhe në distancë”), Project Zero thotë se mund të mbroni veten duke fikur telefonatat me Wi-Fi dhe Voice-over-LTE. Po, telefonatat tuaja do të jenë më keq, por ndoshta ia vlen.