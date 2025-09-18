Google paralajmëron investim 5 miliardë funtesh në inteligjencën artificiale në Britani përpara vizitës së Trump

Kompania e katërt më e madhe në botë, Alphabet, në pronësi të Google, ka njoftuar një investim prej 5 miliardë funtesh (6.8 miliardë dollarë) në inteligjencën artificiale në Mbretërinë e Bashkuar.
Paratë do të përdoren për infrastrukturë dhe kërkime shkencore gjatë dy viteve të ardhshme – i pari nga disa investime masive amerikane që do të zbulohen përpara vizitës shtetërore të presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Presidentja dhe drejtoresha kryesore e investimeve e Google, Ruth Porat, i tha BBC News në një intervistë ekskluzive se kishte “mundësi të mëdha në Mbretërinë e Bashkuar” për “punën e saj pioniere në shkencën e përparuar”.
Kompania do të hapë zyrtarisht një qendër të gjerë të dhënash prej 1 miliard dollarësh (735 milionë funtesh) në Waltham Cross, Hertfordshire.
Investimi do ta zgjerojë këtë vend dhe gjithashtu do të përfshijë fonde për DeepMind me seli në Londër, të drejtuar nga fituesi britanik i Çmimit Nobel, Sir Demis Hassabis, i cili përdor AI për të revolucionarizuar kërkimin shkencor të përparuar.
Porat tha se “tani ekziston një marrëdhënie e veçantë teknologjike SHBA-MB, ka rreziqe negative mbi të cilat duhet të punojmë së bashku për t’i zbutur, por ka edhe mundësi të jashtëzakonshme në rritjen ekonomike, në shërbimet sociale, në avancimin e shkencës”.
Ajo vuri në dukje Planin e Veprimit për Mundësitë e AI-së të qeverisë si ndihmë për investimin, por tha se “ka ende punë për t’u bërë për ta arritur këtë”, dhe se kapja e rritjes së bumit të AI-së “nuk ishte një përfundim i paracaktuar”.
Administrata amerikane kishte ushtruar presion mbi Mbretërinë e Bashkuar që të ulte Tatimin e Shërbimeve Digjitale mbi kompanitë, përfshirë Google, në bisedimet e këtij viti, por nuk pritet që kjo të përfshihet në njoftimet e kësaj jave.
Priten investime të mëtejshme multi-miliardë dollarëshe në Mbretërinë e Bashkuar nga gjigantët amerikanë gjatë 24 orëve të ardhshme.
Funta është forcuar, thonë analistët, pjesërisht për shkak të pritjeve për ndryshimet e normave të interesit dhe një fluksi investimesh amerikane.
Dje, Alphabet, u bë kompania e katërt që vlen më shumë se 3 trilionë dollarë në aspektin e vlerës totale të tregut të aksioneve, duke u bashkuar me gjigantët e tjerë të teknologjisë Nvidia, Microsoft dhe Meta.
Çmimi i aksioneve të Google është rritur ndjeshëm muajin e kaluar pasi gjykatat amerikane vendosën të mos urdhërojnë shpërbërjen e kompanisë.
CEO i Google, Sundar Pichai, ia kishte dalë ta bënte kompaninë një biznes “IA First”, duke thënë se “është ajo performancë që ka rezultuar në atë metrikë”, tha Porat.
Deri këtë verë, Google ishte parë të kishte mbetur prapa startup-eve si OpenAI, pavarësisht se kishte qenë pionier në shumicën e kërkimeve kryesore pas modeleve të mëdha gjuhësore.
Në të gjithë botën, ka pasur disa shqetësime në lidhje me përdorimin e energjisë dhe ndikimin mjedisor të qendrave të të dhënave.
Porat tha se objekti do të ftohej me ajër në vend të ujit dhe nxehtësia “do të kapej dhe do të ripërdorej për të ngrohur shkollat dhe shtëpitë”.
Google nënshkroi një marrëveshje me Shell për të furnizuar “95% energji pa karbon”, për investimet e saj në Mbretërinë e Bashkuar.
Në SHBA, administrata Trump ka sugjeruar që nevojat për energji të qendrave të të dhënave të AI kërkojnë një kthim në përdorimin e burimeve të energjisë me intensitet të lartë karboni.