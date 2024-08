Google Pixel 9 vjen me dizajn dhe harduer të ri

Me debutimin e Pixel 9 në evenimentin Made by Google mbajtur ditën e Marte, kompania po përpiqej ta bëjë këtë shirit kamere më elegant. Le të themi më me stil. Shiri i kamerës nuk ka më skajet e vjetra dhe ka formën e një pilule.

Praktikë. Funksionalë. Ndryshe. Këto janë fjalët që e përshkruajnë më së miri një smartfon Google Pixel që kur debutuan në 2016-ën.

Google nuk është shqetësuar asnjëherë të ndërtojë një telefon që duket po aq bukur sa konkurrentët, përkundrazi është përqendruar tek ndërtimi i një telefoni me aftësi unike të kamerës dhe inteligjencës artificiale.

Që prej 2021 me Pixel 6, shasia e tyre dominohej nga një shirit masiv i kamerës së pasme i cili akomodonte sensorët e mëdhenj. Është një zgjedhje dizajn që ose mund ta pëqeni shumë ose ta urreni pa qenë neutral.

Me debutimin e Pixel 9 në evenimentin Made by Google mbajtur ditën e Marte, kompania po përpiqej ta bëjë këtë shirit kamere më elegant. Le të themi më me stil. Shiri i kamerës nuk ka më skajet e vjetra dhe ka formën e një pilule.

Së bashku me një dizajn më të hollë, një mbulesë prej xhami dhe korniza metalike, Pixel 9 më në fund ngjan me një telefon që mund të qëndrojë krah për krah me pajisjet Galaxy ose iPhone. Kjo paraqitje më e bukur do tu kushtojë sepse Pixel 9 fillon nga 799 dollarë dhe kushton 100 dollarë më shumë sesa Pixel 8.

Përtej rimodelimit të jashtëm, Pixel 9 ka edhe disa harduerë të përmirësuar që duhet ta bëjnë më të aftë në inteligjencën artificiale. Çipi i ri Tensor G4 shoqërohet nga 12GB RAM ndërsa kujtojmë se Pixel 8 kishte 8GB RAM.

Bateria është disi më e madhe sesa ajo e paraardhësit dhe mund të karikohet në 55 përqind për 30 minuta. Ekrani 6.3-inç Actua OLED është paksa më i madh gjithashtu dhe ka ndriçim 35 përqind më të lartë deri në 2,700 nits.

Kamerat e Pixel 9 janë ndryshuar tërësisht. Përveç lentës kryesore 50-megapiksel, pranë gjendet edhe një sensor i ri 48-megapiksel me kënd të gjerë që mund të bëjë foto Macro. Kamera ballore 10.5-megapiksel është pajisur me fokusim automatik.

Siç mund tu shkojë në mendje, Google thotë se Pixel 9 është mjeti perfekt për Gemini AI. Përveç gjenerimit të imazhit dhe tekstit sipas kërkesës, Pixel 9 gjithashtu mund të mbajë në kujtesë informacione përmes Pixel Screenshots.

Pixel 9 fillon nga 799 dollarë për 128GB hapësirë dhe shkon deri në 899 dollarë për 256GB hapësirë. Do të jetë i disponueshëm që prej datës 22 Gusht.