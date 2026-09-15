Googlebooks hap porositë paraprake më 21 shtator, zbulohet edhe Magic Pointer

Google po përgatitet të hapë më 21 shtator porositë paraprake për pajisjet e para Googlebook, duke afruar debutimin e platformës së re të bazuar në Android.
Pas paralajmërimeve të mëparshme se pajisjet do të mbërrinin gjatë vjeshtës, Google ka konfirmuar se porositë paraprake do të hapen të hënën, më 21 shtator, në orën 09:00 sipas kohës Lindore të SHBA-së.
Njoftimi u është dërguar përmes emailit përdoruesve që ishin regjistruar për të marrë informacionet më të fundit rreth platformës së re të bazuar në Android.
Pajisjet e para pritet të vijnë nga prodhues si Acer, Asus, Dell, HP dhe Lenovo, ndërsa disa prej modeleve janë zbuluar paraprakisht përmes rrjedhjeve të informacionit gjatë javëve të fundit.
Deri më tani, Google ka dhënë vetëm një prezantim paraprak të platformës në muajin maj. Me hapjen e porosive, kompania pritet të japë më shumë detaje për sistemin operativ, përfshirë edhe emrin zyrtar të platformës.
Në qendër të materialit të fundit promovues është Magic Pointer, një funksion që mundëson qasje të menjëhershme te asistenti i inteligjencës artificiale Gemini.
Në animacionin e publikuar nga Google, Magic Pointer shndërrohet në një shirit ndriçues, i cili pritet të jetë një nga elementet kryesore dalluese të të gjitha Googlebooks.
Megjithatë, Google ende nuk ka shpjeguar saktësisht se çfarë funksioni do të ketë ky shirit ndriçues.
Ndryshe nga Chromebook-ët, ku emri i platformës është pjesë e identitetit të pajisjes, Googlebooks pritet të kenë një qasje tjetër.
Logoja “Googlebooks” do të shfaqet kryesisht në kapakun e pajisjes, ndërsa emri do të jetë i vendosur edhe në pjesën e majtë të mbështetëses së pëllëmbës, poshtë tastierës.
Ende nuk është bërë e ditur se sa kohë do të kalojë nga hapja e porosive paraprake deri te dërgesat e pajisjeve te blerësit. Megjithatë, një lansim para sezonit të blerjeve të festave të fundvitit duket i mundshëm.