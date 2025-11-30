GPS, mesazhet në WhatsApp mund të zbulojnë të dhëna të fshehura

Mesazhet e WhatsApp mund të përmbajnë të dhëna të fshehura të vendndodhjes GPS edhe nëse përdoruesit nuk e ndajnë qëllimisht vendndodhjen e tyre, sipas një pretendimi të ndarë nga hetuesi i forenzikës dixhitale Elorm Daniel.
Daniel tha të martën në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale X se një mesazh rutinë në WhatsApp që ai mori nga një kontakt tjetër më 3 shtator u analizua më vonë gjatë një shqyrtimi forenzik, ku pajisja zbuloi vendndodhjen e saktë të dërguesit në kohën kur u dërgua mesazhi.
“Imagjinoni të merrni një mesazh normal në WhatsApp nga dikush… dhe më vonë të zbuloni se mesazhi përmbante fshehurazi vendndodhjen e tyre të saktë, edhe pse ata nuk e ndanë kurrë atë,” filloi ai.
Ai deklaroi se asnjëra palë nuk e ndau informacionin e vendndodhjes qëllimisht, megjithatë metadatat e mesazhit thuhet se përmbanin koordinata të sakta.
“Ai nuk e ndau atë qëllimisht. Unë nuk e kërkova. Pajisja e regjistroi atë automatikisht,” tha postimi.
Daniel pretendoi se nëse një smartphone i nënshtrohet imazherisë forenzike, një palë e tretë mund të marrë vendndodhjen e dërguesit nga pajisja e marrësit, me kusht që shërbimet e vendndodhjes të jenë aktivizuar gjatë bisedës.
“Nëse vendndodhja juaj është e aktivizuar gjatë bisedës në WhatsApp, vendndodhja juaj e saktë mund të nxirret nga pajisja e dikujt tjetër nëse pajisja e tyre i nënshtrohet imazherisë mjeko-ligjore,” tha ai.
Mund të jenë të disponueshme më shumë të dhëna
Sipas Danielit, i njëjti proces nxjerrjeje zbuloi gjithashtu informacione të mëtejshme të ruajtura brenda pajisjes. Ai raportoi se llogaritë dhe fjalëkalimet e sinkronizuara, historitë e përdorimit të aplikacioneve dhe regjistrat e detajuar të brendshëm u rikuperuan pa asnjë jailbreak (qasje rrënjësore të pajisjes) ose manipulim të softuerit.
Pretendimi gjithashtu sugjeron që të dhënat e WhatsApp – duke përfshirë datat e krijimit të grupit, identitetet e krijuesve dhe historitë e anëtarësimit – mbetën të dukshme edhe shumë kohë pasi Danieli ishte larguar nga ato grupe.
Skedarët mediatikë të ruajtur në telefon u tha gjithashtu se përmbanin meta të dhëna të detajuara. Daniel tha se fotot, videot, pamjet e ekranit dhe regjistrimet zanore përfshinin të gjitha koordinata të sakta GPS që tregonin se kur dhe ku ishte krijuar secili skedar, shkruan Anadolu Agency, transmeton KosovaPress.
I pyetur për koment në lidhje me pretendimin, i cili fiton rëndësi të re pas të dhënave të vendndodhjes për përdoruesit e kompanisë mediatike amerikane
Një përgjigje nga shërbimi i mbështetjes i asistuar nga inteligjenca artificiale i WhatsApp tha: “Enkriptimi nga fillimi në fund i WhatsApp siguron që mesazhet, duke përfshirë të dhënat e vendndodhjes, janë të enkriptuara dhe mund të aksesohen vetëm nga dërguesi dhe marrësi i synuar. Megjithatë, në kontekstin e një rasti mjeko-ligjor, është e mundur që meta të dhënat në nivel pajisjeje, të tilla si të dhënat e vendndodhjes, të mund të nxirren nga një pajisje ose kopje rezervë përmes analizës mjeko-ligjore.”
Shërbimi tha se problemi lidhet me pajisjen, jo konkretisht me WhatsApp. Ai gjithashtu vuri në dukje se në raste të tilla, enkriptimi i WhatsApp nuk parandalon nxjerrjen e meta të dhënave dhe se informacioni i tillë nuk mbrohet në të njëjtën mënyrë si përmbajtja e mesazhit.