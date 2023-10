Granit Xhaka ndër Top 5 pasuesit më të mirë në Evropë

Reprezentuesi nga Kosova i Zvicrës, Granit Xhaka është njëri prej mesfushorëve më të mirë në futbollin evropian.

Para Xhakës, vetëm katër lojtarë kanë statistika të pasimeve më të mira sesa ylli kosovar në futbollin evropian.

31-vjeçari e ka nisur me plot sukses përvojën e re në Bundesligë te Bayer Leverkuzenpas transferimit nga Arsenali.

Xhaka ka statistika impresionuese të pasimeve, të cila ia kanë mundësuar atij të futet në mesin e pesë lojtarëve më të mirë në Evropë në këtë aspekt.

Kjo shihet në edicionin e fundit të Qendrës Ndërkombëtare të Studimeve Sportive (CIES) në Neuchatel, shkruan “Blick”.

Në indeks, përfshihet numri dhe përqindja e pasimeve të suksesshme për (për lojë), krahasuar me lojtarët tjerë.

Xhaka i ka marrë 122,6 pikë duke përfunduar në vendin e pestë nga Top 100.

Statistikat e tij impresionuese janë: 92.7 për qind e saktësisë së pasimeve me një mesatare prej 93 pasimesh për lojë.

Përpara tij është bashkëlojtari Exequiel Palacios me vlerën 123.1.

Vendi i parë i takon Rodrit të Manchester Cityt me 192,6 pikë, i ndjekur nga mesfushori i Barcelonës, Frenkie de Jong me 165,3 pikë, ndërsa podiumin e kompleton mesfushori i Real Madridit, Toni Kroos me 124.5 pikë.