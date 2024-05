Nagelsmann publikon listën, lë jashtë katër lojtarë të Dortmundit

Katër lojtarë të finalistit të Ligës së Kampionëve, Borussia Dortmundit nuk janë përfshirë në listën e selektorit të Gjermanisë, Julian Nagelsmann për “Euro 2024”.

Nagelsmann të enjten ka publikuar listën prej 27 futbollistëve, prej të cilëve njëri do të largohet kur të zyrtarizohet lista përfundimtare më 7 qershor.

Matts Hummels, Julian Brandt, Emre Can e Karim Adeyemi nuk janë ftuar nga trajneri Nagelsmann , i cili në fund të këtij muaji do të mbajë një kamp stërvitor për ndeshjet miqësore me Ukranën dhe Greqinë në fillim të qershorit.

Po ashtu, nuk është ftuar as mesfushori i Bayernit, Leon Goretzka. Ajo që bie në sy në listën e Nagelsmannit është se janë ftuar katër portierë, ndërsa në sulm është përfshirë edhe veterani Thomas Muller. Gjithashtu, në mesfushë ka zënë vend edhe i rikthyeri në kombëtare, Toni Kroos.