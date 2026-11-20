Mbretëria e Bashkuar po zhvillon operacione kibernetike sulmuese kundër Rusisë, Kinës, Iranit dhe Koresë së Veriut, ka konfirmuar publikisht për herë të parë një komandant i lartë ushtarak britanik, transmeton Anadolu.
Gjenerali Rob Magowan, kreu i Komandës së Operacioneve Kibernetike dhe Speciale të Mbretërisë së Bashkuar, tha se Forca Kombëtare Kibernetike po kryen misione sulmuese kundër kundërshtarëve shtetërorë, në një kohë kur kërcënimet kibernetike janë në rritje.
“Fusha kibernetike, siç e quajmë ne, po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në luftë”, tha Magowan për Sky News, në intervistën e tij të parë që nga marrja e detyrës me gradën e gjeneralit me katër yje në fillim të këtij viti.
I pyetur nëse Forca Kombëtare Kibernetike po zhvillon operacione sulmuese, ai u përgjigj: “Absolutisht dhe ne kemi qenë të qartë për këtë”.
“Ka një sërë kërcënimesh në mbarë botën dhe ne kemi qenë shumë të qartë se Rusia, Kina, Irani dhe Koreja e Veriut përbëjnë kërcënim për mënyrën tonë të jetesës dhe po zhvillojnë operacione në fushën kibernetike”, tha ai.
“Ata duhet ta kenë shumë të qartë se zhvillimi i operacioneve në fushën kibernetike do të ketë një kosto për ta dhe pikërisht për këtë shërben forca jonë kibernetike”, shtoi ai.
Magowan tha se kjo forcë shënjestron gjithashtu grupet e krimit të organizuar dhe individët e përfshirë në aktivitete të dëmshme në internet, përfshirë ato që prekin fëmijët.
“Ata persona po shkaktojnë dëme në internet, përfshirë edhe ndaj fëmijëve tanë, dhe kjo është pjesë e qasjes së Forcës Kombëtare Kibernetike”, tha ai.
– Hapet selia e re
Deklaratat e tij vijnë pasi mbreti Charles inauguroi zyrtarisht në fillim të kësaj jave selinë e re të Forcës Kombëtare Kibernetike në Samlesbury, në kontenë Lancashire.
Ndonëse hollësitë e operacioneve të saj mbeten kryesisht të klasifikuara, një pjesë e madhe e punës së kësaj force zhvillohet nga objektet në Mbretërinë e Bashkuar, përfshirë Ribble House në Samlesbury.
Magowan tha se forca përdor shfrytëzimin e rrjeteve kompjuterike për të siguruar informacione mbi rrjetet kundërshtare dhe për të kryer operacione brenda tyre.
“Ne kemi aftësinë që, përmes shfrytëzimit të rrjeteve kompjuterike, të kuptojmë arkitekturën dhe rrjetin e një kundërshtari, si dhe të sigurohemi që mund të arrijmë rezultate brenda atij rrjeti”, tha ai.
Duke e cilësuar kërcënimin kibernetik ndaj Britanisë si “të konsiderueshëm”, Magowan tha se kapacitetet sulmuese të vendit i ofrojnë atij mundësi ushtarake për t’iu përgjigjur kërcënimeve të reja.