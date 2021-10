Greqi – Rënie e ndjeshme e numrit të popullsisë

Popullsia e Greqisë ka rënë vazhdimisht pas vitit 2010 dhe regjistrimi i popullsisë që po bëhet aktualisht do ta konfirmojë këtë, duke treguar se banorët e përhershëm të vendit do të jenë deri në gjysmë milion më pak se në kohën e regjistrimit të fundit, në 2011, sipas një punimi të publikuar nga profesorët Vasilis Pappas dhe Vyronas Kotzamanis, respektivisht të universiteteve të Patras dhe Thesalisë.

Duke cituar vlerësimet e publikuara nga agjencia e statistikave të Greqisë për nëntë vitet nga 2011 në 2020, ata vunë në dukje se popullsia e banorëve të përhershëm në Greqi u zvogëlua me 3,7 % ose 405 000 persona, megjithëse kjo rënie nuk u shpërnda në mënyrë të barabartë në të gjitha zonat, me rritjen e popullsisë në 12 nga 51 njësitë rajonale të vendit.

Katër njësitë rajonale me një rritje të konsiderueshme (më shumë se 6 %) ishin të gjitha ishuj me qendra pritëse për refugjatët dhe emigrantët (ishujt Dodhekanisi, Kios, Lesvos dhe Samos).

Bilanci i lindjeve ndaj vdekjeve ishte negativ neto në nëntë vitet e fundit, deri në 223 000 në shkallë vendi.

Nëse bilanci i migracionit në nivel kombëtar ndryshon nga negativi neto në përafërsisht zero (me aq shumë njerëz që largohen nga Greqia sa ata që vendosen në vend), në 20 vjet do të ketë një milion më pak njerëz nga sa janë aktualisht. /atsh