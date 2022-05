Greqia ndërton terminal gazi/ Burimet natyrore greke do të furnizojnë vendet e Ballkanit

Të pranishëm ishin presidenti i Këshillit Evropian, Sharl Mishel si dhe kryeministrat e Greqisë, Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë si dhe presidenti serb, Aleksandër Vuçiç.

Ceremonia u konsiderua si një mesazh i qartë drejtuar Rusisë, për krijimin e alternativave që mundësojnë shkëputjen e plotë nga importet ruse të gazit natyror.

“Unë besoj fuqimisht se po shohim një mundësi të re për pavarësinë energjetike në evropë. Ne po shohim dëshmi të qarta të së ardhmes këtu, në aleksandroupoli, me terminaline ri. Është një hap pozitiv për projektin tonë të përbashkët politik, për të shkëputur plotësisht nga varësia e gazit rus. Kjo do të na bëjë neve më të fuqishëm e më të sigurtë,” tha Mishel.

Kryeministri bullgar u shpreh optimist për ndërtimin e terminalit të gazit natyror, pasi vendi i tij është një ndër të parët që u prek nga bllokimi i gazit rus duke thënë: “Ky nuk është vetëm një projekt, por do të ndryshojë plotësisht hartën energjetike të Evropës. Ballkani është një rajon me 65 milionë banorë dhe ne mund të bëjmë shumë më tepër se sa kaq. Shantazhi rus ndaj bullgarisë dhe vendeve të tjera të bashkimit evropian nuk do të kalojë pa u kundërshtuar. Edhe projekti i sotëm eështë një shembull ”

Terminali i ri do të shërbejë për të mbledhur dhe transportuar gazin grek drejt vendeve të tjera të rajonit, duke i bërë këto shtete më pak të varura nga furnizimet ruse. Projekti i planifikuar të nisë në dhjetor 2023, do të kushtojë rreth 394 milionë euro, të financuara nga bashkimi evropian. /vizionplus

We will end our dependence on Russian fossil fuels.

This new #LNG terminal is a geopolitical investment.

It will help free South East Europe from the weaponisation of gas supply by #Russia.@PrimeministerGR @KirilPetkov @avucic @DKovachevski pic.twitter.com/FMMEoV92Lg

— Charles Michel (@eucopresident) May 3, 2022