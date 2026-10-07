Grupi Huthi i Jemenit merr përsipër sulmet ndaj aeroporteve dhe bazave ushtarake saudite

Grupi Huthi i Jemenit pretendon sot se ka kryer një seri sulmesh me dronë dhe raketa balistike që synonin aeroportet dhe instalimet ushtarake në Arabinë Saudite, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në platformën amerikane të mediave sociale X, zëdhënësi ushtarak i Huthive, Yahya Saree tha se forcat shënjestruan aeroportin ndërkombëtar “Mbreti Khalid” në Riad me disa dronë, duke pretenduar se sulmi ishte “i saktë” dhe ndërpreu trafikun ajror në aeroport.
Ai tha se forcat Huthi kryen dy operacione që synonin aeroportin ndërkombëtar “Abha” dhe bazën ajrore “Khamis Mushait” duke përdorur një kombinim të raketave balistike dhe dronëve. Ai tha se sulmet ndërprenë trafikun ajror në aeroport dhe shkaktuan dëme në bazën ushtarake.
Në një deklaratë të veçantë, Saree tha se forcat Huthit shënjestruan tre kampe ushtarake, Dagharir në Jizan, Aakifah në Asir dhe Al-Mawsim në Jizan, me një numër të madh raketash balistike dhe dronësh.