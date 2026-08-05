Grupi Huthi pretendon se ka goditur cisternën e dytë saudite të naftës brenda një dite

Grupi Huthi i Jemenit pretendoi të mërkurën se ka goditur cisternën saudite të naftës Daisy me një raketë balistike në Gjirin e Adenit, duke shënuar sulmin e dytë të pretenduar ndaj një cisterne saudite brenda një dite, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi ushtarak i Huthive, Yahya Saree, tha në platformën sociale amerikane X se sulmi “arriti objektivin e tij” dhe e detyroi anijen të kthehej mbrapa.
Ai tha se sulmi ishte pjesë e asaj që grupi e përshkruan si bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite dhe strategji “bllokadë për bllokadë”.
Më herët të mërkurën, Huthit pretenduan gjithashtu se kishin goditur një tjetër cisternë saudite të naftës, Wafaa, me disa raketa balistike në pjesën veriore të Detit të Kuq, pranë brigjeve të Yanbusë.
Autoritetet saudite nuk kanë komentuar ende lidhur me asnjërin prej këtyre pretendimeve.