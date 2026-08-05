Netanyahu sinjalizon veprime të njëanshme ushtarake kundër Iranit pavarësisht përpjekjeve rajonale për deeskalim

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu sinjalizoi që Izraeli mund të ndërmarrë veprime ushtarake të njëanshme kundër Iranit, ndërsa përpjekjet diplomatike vazhdojnë për të siguruar një marrëveshje që synon përfundimin e konfliktit mes Teheranit dhe Washingtonit, transmeton Anadolu.
“Dëgjuam sot komandantin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, Ahmad Vahidi, duke deklaruar se Irani synon të vazhdojë zhvillimin e një arme bërthamore”, tha Netanyahu.
“Si kryeministër i Izraelit, jam i vendosur ta pengoj Iranin të sigurojë armë bërthamore”, shtoi ai.
Duke e përshkruar SHBA-në si “aleatin më të madh të Izraelit”, kryeministri izraelit tha megjithatë se është “i vendosur të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të garantuar” sigurinë e Izraelit.
Të martën, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed Al-Ansari, tha se përpjekjet e ndërmjetësimit mes SHBA-së dhe Iranit kanë arritur “fazat e avancuara”, ndërsa të dyja palët po shkëmbejnë drafte propozimesh.
Duke folur në konferencën javore për shtyp të ministrisë, Al-Ansari tha se përpjekjet po vazhdojnë me të gjitha palët për të arritur një zgjidhje diplomatike.
Më 28 shkurt, SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit, e cila sipas autoriteteve iraniane ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 3.000 personave.
Irani u përgjigj me sulme ndaj vendeve të rajonit që strehojnë asete amerikane.
Në qershor, Katari iu bashkua Pakistanit si pjesë e një ekipi ndërmjetësimi mes Washingtonit dhe Teheranit, duke çuar në nënshkrimin e një memorandumi mirëkuptimi më 18 qershor dhe fillimin e negociatave për një marrëveshje përfundimtare.
Bisedimet më pas ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me sigurinë detare dhe lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.
Nga 8 deri më 24 korrik, tensionet u përshkallëzuan sërish, pasi SHBA-ja kreu sulme ndaj Iranit, duke bërë që Teherani të godiste ato që i cilësoi si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende arabe, veçanërisht në Jordani, Bahrein dhe Kuvajt.