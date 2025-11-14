Hajdari: Akuzat e Prokurorisë për shkelje ligjore, një tendencë politike kundër Qeverisë Kurti

Ministrja në detyrë e Industrisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari gjatë një konference për media ka deklaruar se rezervat shtetërore kanë shënuar rritjen më të lartë ndonjëherë brenda vetëm dy viteve, duke u trefishuar gjatë kësaj periudhe.
Sipas Hajdarit, kjo është një ndryshim i dukshëm krahasuar me qeverisjet e kaluara.
Madje, ajo u shpreh se çdo pretendim i Prokurorisë për shkelje ligjore nuk qëndron dhe është thjesht një tendencë politike kundër Qeverisë Kurti.
Tutje, ministrja theksoi se rrezikimi i fshehtësisë shtetërore është bërë nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe jo nga ministria.
Në fund, ajo tha se ministria ka vepruar në mënyrë urgjente për të gjetur shtete-mik apo kompani që të hapnin dyert për eksportin e produkteve bazë gjatë periudhës shkurt–mars 2022.
“Rezervat shtetërore vetëm brenda dy viteve kanë shënuar rritjen më të lartë si ndonjëherë duke u trefishuar në vetëm dy vite, për më shumë kjo është një ndryshim nga qeverisjet e kaluara. Çdo pretendim i Prokurorisë që vendimi është i kundërligjshëm nuk qëndron dhe vetëm afirmon tendencën politike të kësaj Prokurorie Speciale ndaj Qeverisë Kurti. Çdo pretendim tjetër është vetëm pohim në dobi politike që është plotësisht i palejueshëm e i pamoralshëm marrë parasysh situatën në të cilën gjendeshim gjatë muaj shkurt dhe mars të vitit 2022. Rrezikimi i fshehtësisë shtetërore është bërë pikërisht nga Prokuroria Speciale e Kosovës, e në as një formë nga unë. Na ministria kemi vepruar në urgjencë për të gjetur ndonjë shtet-mik apo ndonjë kompani që do i hapte dyert ndaj eksportit të produkteve bazë pra në këtë periudhë shkurt 2022 dhe mars 2022”, ka deklaruar Hajdari.