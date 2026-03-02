Hajdari në formacionin e javës në Bundesligë

Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës, Albian Hajdari është vlerësuar për paraqitjen e tij të fundit tek Hoffenheimi për të zënë vend në formacionin më të mirë të javës.
Hajdari është përfshirë në 11-shen e xhiros së 24-të në Bundesligë nga faqja e specializuar “SofaScore”.
Ai pati një paraqitje solide në humbjen e Hoffenheimit 1:0 nga St. Pauli, duke u vlerësuar me notën 7.8 për të zënë vend në formacionin e xhiros.
22-vjeçari po vlerësohet lart për paraqitjet e tij në Bundesligë, ndërsa para fillimit të këtij sezoni iu bashkua Hoffenheimit nga skuadra e Luganos.
Në 21 ndeshje të luajtura deri më tani në kampionat, Hajdari ka kontribuar edhe me 1 gol e 1 asistim kurse tek Hoffenheimi është bashkëlojtar me Leon Avdullahun e Fisnik Asllanin, të cilët gjithashtu janë pjesë e Kombëtares së Kosovës.