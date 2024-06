Hajini pa frikë: Disa lloje frutash me pak sheqer

Frutat, të pasura me vitamina dhe fibra, janë të përsosura për të kënaqur dhëmbin tuaj të ëmbël. Por nëse jeni duke monitoruar marrjen e sheqerit, duhet të zgjidhni fruta që përmbajnë pak sheqer.

Manaferra, mjedër, luleshtrydhe: Manaferrat, mjedrat dhe luleshtrydhet janë të pasura me fibra, polifenole, vitamina dhe kanë një një vlerë të ulët të indeksit glicemik. Konsumi i frutave me një vlerë të ulët të indeksit glicemik përmirëson ndjeshëm nivelet e hemoglobinës A1C tek njerëzit me diabet të tipit 2.

Boronica: Me pak sheqer në përmbajtjen e tyre, boronicat kanë veti antioksidante. Ato gjithashtu mund të ulin rrezikun e infeksioneve të traktit urinar.

Shalqi: Pavarësisht se ka një shije të ëmbël dhe të shijshme, shalqiri ka relativisht pak sheqer. Ai është 92% ujë dhe përmban pak karbohidrate.

Kivi: Kivi përmban fibra dhe një frut kivi siguron 62% të vlerës ditore për vitaminën C. Mund të hani vetëm fruta kivi ose t’i shtoni të prerë në sallata, kokteje frutash ose smoothie.

Portokall: Portokallet kanë një përmbajtje të lartë uji, gjë që mund t’ju ndihmojë të qëndroni të hidratuar.

Kajsi: Kajsitë janë një frut i shkëlyer për ata që vëzhgojnë marrjen e sheqerit. Dy kajsi të vogla përmbajnë 6 gramë sheqer.

Kumbulla: Kumbullat kanë më pak gram sheqer se shumë fruta të tjera. Kur blini kumbulla, zgjidhni ato me ngjyrë të thellë.