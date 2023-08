Hajni i shtëpisë sime

Hajni fshehurazi hyri në shtëpinë time

Dhe më vodhi orën, vazon e luleve dhe varësen time.

Kërkova në çdo vend për hajnin, që vodhi gjërat e mia

Kërkova për të në pazar dhe në burgje

Ndoshta arrij të rikthej pasurinë time

Nuk e gjeta

Dhe kështu vendosa të shkoj në polici të denoncoj

Hyra te shefi i policisë, që ai të arrestojë hajnin

Që më vodhi shtëpinë time

Fillova të denoncoj, kur pashë në dorën e tij,

Orën e ngjashme me orën time

I thashë: Zotnia jem, më fal

Ndoshta e keni arrestuar hajnin e shtëpisë sime

Sepse, kjo ora e cila është në dorën tënde

E kam trashëguar nga babai dhe gjyshërit e mi

Më shikoi me keqdashësi dhe tha:

O roje, futeni në izolim!

Pas një viti më lanë të lirë

Dhe vendosa të shkoj në prokurori

Të ankohem për shefin në polici

Dhe hajnin, që më vodhi në shtëpi

Qëndrova përballë krye-prokurorit

Duke kërkuar të drejtën time

E, pashë përpara meje vazon e luleve time

I thashë: Zotni prokuror

A e keni arrestuar hajnin, i cili vodhi shtëpinë time

Sepse, kjo është vazoja, gjëja ime

Në të vendosja lulet e mia

Heshtën të gjithë, deri edhe unë

Pasi prokuroi bërtiti:

O roje, merreni këtë të çmendur

Hiqeni nga unë dhe mësojani

Se si prokurori duhet respektuar.

Pas një viti apo dy vitesh

Kujtova, se kisha qenë në prani të prokurorit

Shkova me të shpejtë

Për t’i kërkuar ndihmë zotni valiut

I shpjegova gjithçka me detaje të lodhshme

Kjo, o zotnia jem, më ndodhi

Me hajnin, shefin e policisë dhe prokurorin

Të gjithë u bënë armiqtë e mi

Valiu më pa me buzëqeshje

Dhe më tha: Kam frikë se

Do më thuash, se varësja jote

Ajo është, e cila valiu e ka varur

E shikova varësen time

Të varur në qafën e valiut

Dhe, së fundmi e kuptova mësimin

Se, unë dhe çfarë posedoj

Janë pronë e valiut

E, hajni s’kishte hyrë kurrë në shtëpinë time

Por, unë isha hajni i shtëpinë sime!

Ahmed Matar

Nga: Lavdrim Hamja