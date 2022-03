Hakmarrja e dyte e madhe ndaj Rusise dhe Ukraines.

Veshtire eshte te informohet njeriu ne kete kohe te dezinformatave. Zaten per te hyre me hapa te sigurt ne rrethin vicioz te dezinformatave, njeriu duhet sa me shume te percjelle mediat, televizionin e ne veçanti lajmet. Prandaj edhe Lufta e Ukraines dhe lajmet stereotipe (qe nuk i ndegjoj fare), e qe perseriten, me shtyri qe kesaj teme t’i çasem nga nje kend krejt tjeter. Per “analista” mos t flasim hiq, sepse keto tema globale jane shume deep per shpjegimet dhe njohurite e tyre lokale dhe shume siperfaqesore apo ma mire me thene qe i perserisin lajmet me gjeresisht. Pa keqkuptime, por une hala nuk kam pare ndonje analist qe i njeh gjerat globale, bile deri dikun. Nejse…

Nga Saad Gashi

Hakmarrja e pare ishte ne revolucionin e Tetorit ne v. 1917 ne Rusi, kur mbreti Aleksej Romanov ishte denuar me arrest shtepiak, e qe Bolsheviket te udhehequr nga Lenini, çdo dite e me teper iu benin kufizime si ne: liri, qarkullim, rituale fetare, ne ushqime etj, sa qe se shpejti filluan t’iu dergojne vetem ushqim ushtarak. Ne naten e dt. 17. 07.1918, e tere familja mbreterore Romanov, duke perfshire, burra, gra e femije, (sipas disa burimeve, vetem nje anetare i familjes nuk pushkatohet, ?!) pushkatohet, therren me bajoneta dhe ne fund digjen ne zjarr, duke perfshire edhe qente qe lehnin si deshmitare te kesaj masakre!

Pse ndodhi kjo hakmarrje dhe kush e beri ?

Hazaret jane nje fis turko-mongol dhe qe kishin nje shtet te forte afer liqenit Kaspik, qe shtrihej ne mes te lumenjeve Wolga dhe Dnjeper, qe sot perfshine territorin e Ukraines, Krimes, Gruzise dhe Azerbejxhanit.

Hazaria ishte asokohe nje nder perandorite me te medha tregtare, dhe luante rolin kryesor ekonomik ne “Rrugen e mendafshit” ne udhekryqin ne mes Kines, Lindjes se Mesme dhe Rusise Kieviane te atehershme.

Kete shtet te madh, e shkateroi ne mes te viteve 956 dhe 959 princi atehershem i Rus Svjatoslavi i pare dhe princi i Ukraines, Vlladimir.

Hazaret nga aty shperngulen ne vise te ndryshme duke mos harruar asnjeher se si te hakmerren.

Para kesaj kohe, ata konvertohen ne besimin hebraik kabalist dhe qe nga ateher jane te njohur si Ashkenaz.

Ashkenazet ne Tetor te v 1917, e organizojne Revolucionin socialist ne Rusi dhe e masakrojne familjen mbretetore Romanov, siç u cek me lart.

Udheheqesit e Revolucionit, pothuajse te gjithe ishin Hazar-Ashkenaz. Ne Keshillin e ministrave, ne Qeverine Gjithruse, nga 22 ministra, vetem njeri, ai i Arsimit ishte Rus, te gjithe te tjeret ishin Çifut, Hazar, Gruzian, etj. Ne ministrine e mbrojtjes ne krye te te ciles ishte Bronshtajn, i njohur si Trocki, (i cili ishte Hazar), nga 42 anetare, asnjeri nuk ishte Rus!

Me vone siç dihet si pasoje e ketij revolucioni u vrane dhe masakruan 70 milion njerez, qe llogaritet ndoshta krimi me i madh ne historine njerezore! Prandaj kjo ishte hakmarrja e pare e Hazareve kunder Rusise dhe Ukraines.

Mirepo, duhet dalluar Ashkenazet te cilet e pranuan Judaizmin kabalist dhe Sefardet, te cilet jane hebrenj semit autokton. Supozohet qe, nga hebrenjet 90 % jane Hazar, dhe permes tyre kryejne shume pune me ndikim ne bote. Shume nga personalitet boterore qe kane ndikim te madh ne dizajnimin e politikes boterore jane Hazar. Gjithashtu pjesetaret e kesaj race, gjenden ne qarqet me te larta te: bankiereve, magnateve dhe tajkuneve tregtare, organizatave sataniste, pedofileve dhe jane ata qe kryejne krimet me te medha kunder njerezimit e gjithsesi edhe pergjegjesit kryesore te Plandemise covid 19 si dhe te kushtezimit te popullates me vaksinim.

A eshte invazioni “Rus” i ketyre diteve ne Ukraine, hakmarrja e dyte dhe finale e Hazareve ndaj Rusise dhe Ukraines ?

Profesor Jim Walda kishte shkruar ne “Times of Israel” per planin sekret te Çifuteve Hazar, te cilet finansojne luften ne Ukraine, me qellim qe te themelojne shtetin e tyre çifut Hazaria, dhe se ky eshte qellimi final i tyre (behet fjale per luften e v. 2014, e qe eshte faza e pare e kesaj luftes se ketyre diteve). Kjo lufte ka si plan final themelimin e shtetit te dyte te tyre, sikur qe finansuan Luften e Dyte Boterore qe ta themelojne Izraelin.

Profesoret nga American Political Science, James Petras, Ivan Mearsheimer dhe Stephen Walt, shkruajne qe e gjithe Amerika si dhe politika e jashtme e saj, jane nen dominimin e lobit Hazaro Hebrenj, te cilet ne realitet kontrollojne edhe Republikanet edhe Demokratet dhe se Shtepia e Bardhe zbaton urdherat e tyre, e nje nder urdherat e tyre eshte, popullimi masovik i hebrenjeve ne Ukraine.

Ish presidenti amerikan Obama publikisht kishte deklaruar, qe ish presidenti Ukrainas Janukoviq, nen presionin e Cia-s dhe Mossadit, kishte leshuar poziten dhe ne vend te tij emerohet miliarderi hebrenj Petro Poroshenko.

Gjithashtu dihet se Ukraina eshte nje nder shtetet me te pasura me toke dhe prodhime bujqesore si dhe me pasuri te medha nentokesore. Prandaj Hazaret kane bere plan per kthimin e tyre ne vendbanimet e tyre te para.

