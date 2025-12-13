Hamasi dënon sulmin izraelit ndaj një automjeti në Gaza City

Hamasi ka dënuar sulmin izraelit ndaj një automjeti në Gaza City, duke e quajtur atë “shkelje të hapur” të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, të ndërmjetësuar nga SHBA dhe që hyri në fuqi në tetor.
Në një deklaratë të publikuar në Telegram, Hamasi tha se ky sulm tregon se Izraeli po përpiqet qëllimisht të minojë dhe sabotojë armëpushimin përmes shkeljeve të vazhdueshme.
Më herët, Izraeli deklaroi se sulmi kishte në shënjestër një anëtar “kyç” të Hamasit. Megjithatë, Hamasi nuk dha informacion nëse ndonjë anëtar i tij ishte shënjestruar apo plagosur.
Grupi palestinez u bëri thirrje ndërmjetësve dhe vendeve garantuese të marrëveshjes së armëpushimit që të ndërhyjnë menjëherë për të frenuar Izraelin dhe për të siguruar zbatimin e marrëveshjes.