Hamasi: “E nënshkruam armëpushimin duke e ditur se Izraeli do ta vinte në provë”

Anëtari i Byrosë Politike të Hamasit, Hossam Badran, në një intervistë për Al Jazeera Mubasher tha se grupi po i përmbahet plotësisht marrëveshjes së armëpushimit dhe po kërkon me kujdes trupat e dy pengjeve të vdekur që besohet të jenë nën rrënojat në Gaza. Ai akuzoi Izraelin se po i përdor këto trupa si pretekst për të vonuar kalimin në fazën e dytë të marrëveshjes.
“Ne hymë në këtë marrëveshje plotësisht të vetëdijshëm për sfidat e mëdha, qoftë për tekstet e saj apo për mekanizmat e zbatimit, dhe jemi mësuar me shmangien e angazhimeve nga ana e pushtimit,” tha Badran.
Ai shtoi se Hamasi hyri në marrëveshje për të ndalur “luftën gjenocidale të përditshme që pushtimi po zhvillonte kundër popullit dhe familjeve tona në Gaza”.
“Edhe pse shkeljet vazhdojnë,” theksoi ai, “ato nuk krahasohen me atë që po ndodhte gjatë luftës”, duke u bërë thirrje vendeve të tjera të kuptojnë arsyetimin e grupit për këtë hap. /mesazhi