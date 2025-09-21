Hamasi: Njohja e shtetit palestinez është ‘hap i rëndësishëm’

Hamasi e ka quajtur lëvizjen e fundit të vendeve perëndimore për të njohur shtetin palestinez si “hap të rëndësishëm në afirmimin e së drejtës së popullit palestinez mbi tokën dhe vendet e tij të shenjta, si dhe në ndërtimin e shtetit të tyre të pavarur me Jerusalem si kryeqytet”.
Megjithatë, grupi theksoi se njohja “duhet të shoqërohet me masa praktike, që të çojnë në një përfundim të menjëhershëm të luftës në Gaza dhe kundërshtimin e projekteve të zgjerimit të vendbanimeve të Izraelit në Bregun Perëndimor të pushtuar”.
Hamasi u bëri thirrje institucioneve ndërkombëtare, përfshirë OKB-në, që të “ndalojnë çdo formë bashkëpunimi dhe koordinimi” me Izraelin, të vendosin “masa ndëshkuese” ndaj tij dhe të punojnë për të sjellë udhëheqësit izraelitë para drejtësisë “për krimet e tyre kundër njerëzimit”. /mesazhi