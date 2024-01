Hamasi publikon pamjet e sulmit që vrau një numër të madh trupash izraelite

Hamasi ka publikuar një video që tregon një sulm në kampin e refugjatëve Maghazi në Gaza qendrore që rezultoi në vdekjen e 21 ushtarëve izraelitë.

Pamjet paraqesin një luftëtar të Hamasit duke gjuajtur një predhë mortaja në një shtëpi, e ndjekur nga përdorimi i një granate me raketa kundër një tanku të ndalur jashtë.

Videoja sugjeron se një fushë e minuar është shpërthyer brenda forcave izraelite. Hamasi pretendoi se ushtarët ishin brenda shtëpisë me pajisje ushtarake dhe inxhinierike të tyre.

Hamas military wing released documentation depicting a single fighter ambushing an entire Israeli military company in Maghazi RC yesterday

This ambush resulted in 21 Israeli soldiers killed & many injured. The lone fighter used two locally-made tandem shells & safely withdrew pic.twitter.com/kvuDMs6iA9

