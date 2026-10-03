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Hamza: Duhet të aprovohet ligji për Specialen dhe vendi duhet të bëhet me president

Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka përfunduar mbledhjen në selinë e partisë.

Me të dalë nga selia, kreu i kësaj partie, Bedri Hamza, tha se qëndrimi i PDK-së është konsistent.

“Fillimisht duhet me u aprovu ligji dhe po e ritheksoj që me u aprovu në të gjitha nivelet, në të dy leximet e ne të gjitha komisionet. Pastaj, ne jemi të hapur që të bisedojmë për çështjen e presidentit. Ne besojmë që ligji duhet me u aprovu, vendi duhet të ketë president, e më pas të kthehemi në obligimet tona si deputetë” tha Hamza.

Ai konfirmoi se nga këtu po shkon në takim me Kurtin, për të biseduar për këto çështje.

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