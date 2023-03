Hamza Jusuf, myslimani i parë që do të udhëheqë Skocinë

I zgjedhur për të udhëhequr Partinë Kombëtare Skoceze pro-pavarësisë, politikanit 37-vjeçar me rrënjë pakistaneze do t’i duhet të lundrojë në partinë dhe qeverinë e tij nëpërmjet sfidave të shumta.

Hamza Jusuf me origjinë pakistaneze, i cili ka shumë të ngjarë të emërohet Ministri i ri i Parë i Skocisë, do të krijojë histori kur të bëhet myslimani i parë dhe njeriu i parë me ngjyrë që do të udhëheqë qeverinë gjysmëautonome të Partisë Kombëtare Skoceze (SNP).

Ai do të jetë gjithashtu myslimani i parë që do të udhëheqë një vend në Evropën Perëndimore.

37-vjeçari fitoi garën për lidershipin e SNP-së të hënën (27 mars) dhe zëvendësoi Nicola Sturgeon si liderin kryesor të Skocisë.

“Unë do të jem ministri i parë për gjithë Skocinë. Unë do të punoj çdo minutë të çdo dite për të fituar dhe për të rifituar respektin dhe besimin tuaj”, tha Jusuf në fjalimin e tij të pranimit.

Yousuf fitoi një votim në Parlamentin e vendit të martën, më pak se gjashtë muaj pasi Rishi Sunak, me origjinë indiane, u bë kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar.

“Nga Punjab në parlamentin tonë, ky është një udhëtim për brezat tanë,” tha Jusuf në fjalimin e tij triumfal para anëtarëve të partisë dhe ndjekësve në kryeqytetin skocez Edinburgh, duke iu referuar rrënjëve të tij në Azinë Jugore.

Yousaf ka qenë një anëtar progresiv i partisë së tij dhe i përfshirë në mënyrë aktive në politikën kombëtare, gjë që ndonjëherë ka bërë që pikëpamjet e tij të sfidohen brenda partisë.

Jusuf nuk ka qenë larg politikës sepse familja e tij është e afërt me zhvillimet e brendshme dhe ndërkombëtare skoceze.

Pasi mori një diplomë nga Universiteti i Glasgowit për politikë, Jusuf punoi si studiues për SNP-në dhe më vonë u zgjodh si anëtar i Parlamentit Skocez në 2011.

Ai fillimisht u bë anëtar partie dhe gradualisht ngjiti shkallët politike për të shërbyer si sekretar i transportit, i drejtësisë dhe i shëndetësisë nën udhëheqjen e Sturgeonit.

Ai u kritikua nga kundërshtarët për trajtimin e tij të pandemisë Covid 19, që mori jetën e mbi 16.400 njerëzve në Skoci që nga marsi 2020.

Skoci e pavarur?

Përpara zgjedhjeve, Yousaf ishte në shënjestër të kundërshtarëve të tij për të qenë shumë lokal, i fokusuar në politikat e identitetit dhe jo i mjaftueshëm në çështjet e politikës së vendit. Megjithatë, ai hodhi poshtë kritikat dhe nënvizoi se është i përkushtuar për avancimin e politikave nga të cilat përfitojnë të gjithë shtetasit, pavarësisht prejardhjes së tyre.

Ai mbajti fjalime në fushatën e tij për ribashkimin në Bashkimin Evropian, duke e bërë vendin të favorshëm me energjinë e rinovueshme, duke ndaluar praktikat e konvertimit dhe pavarësinë e Skocisë nga Mbretëria e Bashkuar, një vend i bashkuar për rreth tre shekuj.

Yousaf kandidon kundër Kate Forbes dhe Ash Regan – dy anëtarë me ndikim të partisë skoceze. Gara ishte e pamjaftueshme për të dhënë rezultat në raundin e parë, por ai mundi Forbes në të dytin me 52 me 48 për qind.

Yousaf është një nga politikanët kryesorë pro-pavarësisë në vend. Por, një sondazh i fundit i opinionit i kryer në mars tregon një rënie të madhe në mbështetjen e një ndarjeje nga Britania e Madhe me vetëm 39 përqind që favorizojnë pavarësinë në një sondazh të këtij muaji. Numri ishte deri në 58 përqind në 2020.

“Unë do të siguroj që përpjekjet tona për pavarësi të jenë në marshin e pestë,” tha ai. “Populli i Skocisë ka nevojë për pavarësi tani më shumë se kurrë.”

Jusuf lindi dhe u rrit në Glasgow në një familje të klasës punëtore dhe ndoqi shkollat lokale përpara se të fitonte një diplomë në politikë nga Universiteti i Glasgow. Babai i tij ishte një organizator i komunitetit dhe nëna e tij ishte mësuese.

Më pas ai punoi për disa organizata politike përpara se të zgjidhej në Parlamentin Skocez në vitin 2011.

Karriera politike e Jusufit është shënuar nga një përkushtim ndaj drejtësisë sociale dhe barazisë. Ai ka qenë një avokat i fortë për të drejtat e pakicave dhe ka folur kundër racizmit dhe diskriminimit.

Emërimi i Jusufit është pritur me lavdërime dhe kritika. Shumë e kanë lavdëruar atë për rolin e tij të parë si personi i parë me ngjyrë dhe mysliman që mban pozitën e lartë. Megjithatë, të tjerë kanë vënë në pikëpyetje kualifikimet dhe përvojën e tij dhe disa kanë kritikuar mbështetjen e tij për pavarësinë skoceze.

Familja e Jusuf thuhet se është përballur me diskriminim në vend. Në një rast shumë të publikuar, gruaja e tij Nadia El-Nakla nisi një veprim ligjor kundër një çerdhe në një shkollë për refuzimin për t’i dhënë vajzës së tyre dyvjeçare një vend për shkak të emrit të saj joperëndimor. Çështja u pushua më vonë pasi çerdhja ra dakord të bënte disa ndryshime në pranimet.

Zgjedhja e tij historike është parë si një shenjë progresi dhe një dëshmi e diversitetit dhe gjithëpërfshirjes së shoqërisë skoceze. /trt