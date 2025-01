Hani këto ushqime për t’u ndjerë më mirë këtë vjeshtë

Ushqimi sezonal njihet me një sërë përfitimesh, duke përfshirë: shijon më mirë, kursen para, mbështet ekonominë lokale, është më i mirë për mjedisin dhe siguron më shumë lëndë ushqyese për shëndetin tonë. “Ngrënia në sezon mund të ndihmojë në furnizimin e trupit tonë me lëndët ushqyese që na duhen natyrshëm për mirëqenie optimale”, thotë Dr. Trevor Cates.

“Kur korret në stinë, prodhimi ka aftësinë të piqet dhe të arrijë potencialin e tij të plotë ushqyes… Ndërsa kalojmë në vjeshtë, trupi ynë ka nevojë për më shumë lëndë ushqyese si vitamina C për të ndihmuar në mbështetjen e sistemit tonë imunitar.”

Dhe, çuditërisht, natyra na siguron pikërisht atë që na nevojitet për të mbështetur shëndetin tonë. Më poshtë, ushqimet e vjeshtës gjatë sezonit që po shpërthejnë me lëndë ushqyese që forcojnë sistemin imunitar.

Brokoli

“Profili ushqimor i brokolit ka pothuajse dyfishin e niveleve të vitaminës C kur e shijoni atë në sezonin e vjeshtës – në fund të vjeshtës – krahasuar me pranverën,” thotë Dr. Cates. Zarzavate me gjethe

Zarzavatet me gjethe, si rukola dhe spinaqi, janë ndër ushqimet më të pasura me lëndë ushqyese që mund të hamë. Ato janë plot me vitamina, minerale dhe antioksidantë si vitamina C, beta-karoten dhe fibra.

Bajame

Sezoni i vjeljes për bajamet është zakonisht nga gushti deri në tetor. Bajamet janë të pasura me vitaminën E antioksiduese, si dhe fibra që përmirësojnë shëndetin e zorrëve.

Bërthamat e lulediellit

Këto fara të pasura me lëndë ushqyese zakonisht korrren në vjeshtë. Ato përmbajnë shumë vitaminë E dhe selen, të cilat të dyja janë antioksidantë të fuqishëm.

Kungulli i gjalpit

Së bashku me kungujt e tjerë të motit të ftohtë si acorn dhe delicata, kungulli i gjalpit është i shkëlqyeshëm për sistemin imunitar, sepse është i mbushur me vitamina C dhe E, së bashku me beta-karoten dhe alfa-karoten.