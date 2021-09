Hapet konkursi për policë të rinj të Kosovës

Në njoftimin e Policisë së Kosovës janë bërë të ditura edhe udhëzimet që kanë të bëjnë me formën e aplikimit.

Në kuadër të Policisë së Kosovës janë gjithsej rreth 9 mijë zyrtarë policorë, por që mosha e shumë prej tyre është mjaftë e shtyrë, transmeton lajmi.net.

Kësisoj në kuadër të Policisë së Kosovës pritet të shtohet numri i policëve të rinj.

Në udhëzimet për aplikim ndër të tjerash theksohet se në çdo fazë të procesit do të kenë instruksione me shkrim lidhur me procesin e seleksionimit.

Në çdo fazë të testimit do të informohen me kohë për rezultatin e arritur./Lajmi.net/