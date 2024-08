Hapja e gojës mekanizëm mbrojtës, çfarë po përpiqet t’ju paralajmërojë truri

Besohet se “hapja e gojës” në mënyrë të pavullnetshme është ngjitëse. Tek sheh një person që i hapet goja, duket se automatikisht dhe ty të ndodh e njëjta gjë! Mund të keni dëgjuar shumë arsye përse ndodh kjo gjë, por në Living do të listojmë ato që lidhen me shëndetin! Të shumta janë ata që mendojnë se hapja e gojës lidhet vetëm me mungesën e gjumit e lodhjen, por kur të mësoni qëllimin e vërtetë të këtij mekanizmi gati mbrojtës të trupit, do të habiteni.

Sipas ekspertëve hapja e gojës është një mekanizëm i cili ka si qëllim rritjen e oksigjenit në gjak dhe mund të ndodhë kur truri juaj është i mbingarkuar. Pra kur t’ju hapet goja, çohuni nga vendi ku jeni ulur e dilni të merrni pak ajër të freskët! Kjo është një nga arsyet e këtij veprimi të pavullnetshëm, por më poshtë do të lexoni të tjera shkaqet e tjera që lidhen me këtë fenomen.

1.Çrregullime të gjumit. Gërhitja gjatë natës apo pagjumësia mund t’ju bëjnë që të nesërmen goja t’ju rrijë vetëm hapur .

2. Medikamente të caktuara njihen të kenë efekt anësor hapjen e gojës.

3.Hapja e shpeshtë e gojës është gjithashtu shenjë e dehidratimit.

4.Qarkullimi i dobët i gjakut ndikon në sasinë e oksigjenit që transmetohet përmes gjakut. Kur kjo sasi është e vogël goja hapet automatikisht për t’u mbushur me oksigjen.