Haradinaj: Do ta votojmë për kandidat unifikues edhe Glauk Konjufcën

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj ka shprehur qëndrimin e partisë së tij lidhur me përkrahjen për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, duke theksuar gatishmërinë për të votuar një kandidat unifikues.

Haradinaj para fillimit të tentimit të 20-të të konstituimit të Kuvendit u shpreh se do ta votonin për kryeparlamentar edhe Glauk Konjufcën.

“Mbaj shpresë që do të propozohet një kandidat unifikues, edhe pse nuk është përgjegjësi e jona. Por, prapë do të japim votën për një kandidat unifikues, si Bogujevci dhe Selimi, por do të mund ta votojmë edhe Glauk Konjufcën”, ka thënë Haradinaj.

I pyetur se a do ta votojë Fatmir Limajn nëse do të jetë kandidat për kryetar të Kuvendit, ai tha se nuk kanë marrë ndonjë vendim të tillë në parti.

“Nuk kemi marr një qëndrim rreth dhe s’mund të jap një mendim për këtë. Kemi situatat pasi rrugëtimi jonë është ndaras”, u shpreh ai.