Haradinaj godet Thaçin e Remin, i quan “turistë” të UÇK-së

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj në emisionin Respublika në Tëvë 1 ka folur për kohën e luftës dhe rolin që e ka pasur ish-drejtori politik i UÇK-së, Hashim Thaçi gjatë asaj kohë.

Haradinaj ka thënë se ish-presidenti Thaçi dhe ish-komandanti i Zonës Operative të Llapit, Rrustem Mustafa-Remi kanë qenë “turistë” në UÇK.

“Zoti Thaçi turist është, më falni në shprehje. Turist është, ai ka qëndru në Drenicë, ai ka qëndru në Rogner, ka qëndru diku tjetër. Zoti Rrustem Mustafa turist është. Ka luftuar tre javë Remi në Llap. Ose tjetri ose tjetri, turista janë në UÇK, o djem. E kanë bërë të përkohshëm, përkohësisht hin e dil. Nuk jam duke ju fol pahiri, por po ju fol dikush i cili që nga data 24 mars 1998, shkoni le t’i marrin hetuesit e Kosovës, prokurorët, le t’i hijnë rend Dukagjinit, le t’i pyesin katun për katun: A jeni kanë në luftë, sa vet jeni kanë, kur ja keni nis, çka ka ndodhë me ju?”, ka thënë Haradinaj.

“Po të flet dikush që nga 24 marsi 1998 në shpi të vet ka luftuar me krejt familjen dhe jemi kanë bukur profesionistë. Po të flet dikush që vëllau i parë ju ka vra në 1997, në 6 maj 1997. Nga 24 mars 1998 deri në 12-13 qershor s’e kam lëshuar Kosovën asnjë ditë kur janë largu serbët, se kam lëshuar një ditë Kosovën. E kush po më tregon mua sa janë kanë”, ka shtuar ai.

Haradinaj shton se ka pasur të tillë që janë munduar që vetëm një formacion i caktuar të marrë pjesë në luftë, teksa shton se ka shumë persona në rajonin e Dukagjinit që janë veteranë të luftës, por nuk e kanë marrë statusin.

“Shiko, do janë mundu mos me kanë shumë se kanë pasë qejf me kanë ose veç LPK-ja, ose veç LDK-ja ose veç LKÇK-ja. Jo, unë kam luftuar me shqiptarë. Kush ka dashtë e ka kapë pushkën, kanë ardh prej krejt botës, kanë luftu. Të gjithë janë UÇK. Ka plot në Dukagjin që ende s’e kanë marrë statusin e veteranit dhe janë veteranë”, ka shtuar ai.