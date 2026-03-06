Hasani: Dekreti i Osmanit për shpërndarje të Kuvendit është jokushtetues

Dekreti i presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, për shpërndarje të Kuvendit dhe dërgim të vendit në zgjedhje të reja është jokushtetues, thotë ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani.
Profesori i së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në një intervistë me shkrim për KosovaPress thotë se dështimi për zgjedhjen e presidentit të enjten nuk e dërgon vendin automatikisht në zgjedhje të reja.
Sipas tij, pas nisjes së procedurave për zgjedhjen e Presidentit të Republikës, ka nisur rrjedhja e afatit 60-ditor. Andaj ai e sheh të nevojshme që gjykata duhet urgjent të vendosë masën e përkohshme për të penguar, siç thekson, erozionin e mëtejmë të rendit kushtetues.
Ai thekson se me vendimin e sotëm të Osmanit janë tronditur themelet e “rendit kushtetues më shumë dhe më thellë se çdoherë tjetër nga 17 shkurti 2008 e deri më sot”.
Hasani tregohet i ashpër me Osmanin, meqë sipas tij me vendimin e sotëm po tenton të ndryshojë formën e pushtetit shtetëror nga sistemi parlamentar në sistem presidencial.