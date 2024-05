Haxhi Krasniqi i rikthehet nesër ringut

Boksieri shqiptar, Robin Krasniqi do t’i rikthehet ringut nesërmbrëma, ku do të boksojë në “vor der Haustur” në Augsburg, ku jeton për afro pesë vite dhe ka ndërtuar njërën nga palestrat më të bukura dhe moderne të boksit në Gjermani “RK BOXING GYM”.

Robin “Haxhi” Krasniqi do të përballet nesër me boksierin nga Portugalia, Jorge Silva, ku kjo do të jetë lufta numër 61 profesionale në karrierë për boksierin shqiptar.

“Jam shumë i lumtur që lufta ime e radhës do të zhvillohet në Augsburg. Unë jetoj në Gersthofen prej disa vitesh dhe ndihem shumë rehat këtu. Kjo është padyshim një lojë në shtëpi për mua, por në të njëjtën kohë përgjegjësi e madhe për t’u kujdesur për luftën time. Do t’u ofroj tifozëve atë që ata gjithmonë presin nga unë, domethënë një luftë të fortë në të cilën unë do të largohem nga ringu si fitues”, tha Krasniqi.

“Champions Fight Night” në Augsburg prezantohet nga grupi zviceran “ISI FAMILIA” dhe ofron jo vetëm një luftë të madhe kryesore, por edhe shumë luftime preliminare emocionuese.

Boksierët e mëposhtëm do të marrin pjesë në luftimet paraprake:

Melina Maibaum 7-0-0 (Super Batamweight)

Kushtrim Tahirukaj 5-0-0 (Super e mesme)

Franklyn Dwomoh 5-0-0 (i lehtë)

Isuf Kelmendi 3-0-0 (Super e mesme)

Andreas Weber 7-0-0 (Super e mesme)

Atdhe Delijaj 4-0-0 (pesha e lehtë)

Erion Veseli – debutim profesional

Jamshid Nooristani 8-1-1 (super peshë e lehtë)