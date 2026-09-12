Hemoglobina pranë kufirit të poshtëm lidhet me rrezik më të lartë vdekshmërie

Studimi me mbi 502 mijë të rritur tregoi se rreziku më i ulët u pa te vlerat 1–3 g/dl mbi pragjet e anemisë, ndërsa nivelet më të ulëta dhe shumë të larta u shoqëruan me rrezik më të madh
Nivelet e hemoglobinës që në analizat rutinë konsiderohen ende brenda kufijve normalë, por ndodhen pranë kufirit të poshtëm, mund të lidhen me rrezik më të lartë vdekshmërie sesa vlerat pak më të larta brenda normales.
Këtë e tregon një studim i madh prospektiv i udhëhequr nga studiues të University of Glasgow, i publikuar në Annals of Internal Medicine.
Rreziku më i ulët nuk u pa te kufiri minimal
Studiuesit analizuan të dhënat e 502.188 të rriturve nga baza UK Biobank. Hemoglobina ishte matur te 477.876 prej tyre, ndërsa pjesëmarrësit u ndoqën për një periudhë mediane prej 13,6 vjetësh.
Analiza tregoi një lidhje në formën e shkronjës “U” mes përqendrimit të hemoglobinës dhe vdekshmërisë së përgjithshme.
Rreziku më i ulët i vdekjes u vu re te personat me nivele të hemoglobinës rreth 1 deri në 3 g/dl mbi pragjet e anemisë të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Sipas studimit, pragjet e përdorura ishin nën 13,0 g/dl për burrat dhe nën 12,0 g/dl për gratë.
Edhe vlerat kufitare kërkojnë vëmendje
Personat me hemoglobinë vetëm 0–1 g/dl mbi pragun e anemisë kishin rrezik më të lartë vdekshmërie sesa grupi me vlerat 1–3 g/dl mbi prag.
Lidhje të ngjashme u vunë re edhe për vdekshmërinë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri, megjithëse rezultatet ishin më pak të qëndrueshme te gratë nën moshën 60 vjeç.
Kjo nuk do të thotë se një rezultat “normal, por i ulët” është vetvetiu i rrezikshëm. Ai mund të jetë një tregues që meriton interpretim më të kujdesshëm, sidomos në praninë e simptomave, mungesës së hekurit ose sëmundjeve të tjera.
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Studimi nuk provon shkakësinë
Autorët theksojnë se bëhet fjalë për një studim vëzhgues. Prandaj, ai tregon lidhje mes niveleve të hemoglobinës dhe vdekshmërisë, por nuk provon se hemoglobina kufitare e ulët e shkakton drejtpërdrejt rritjen e rrezikut.
Po ashtu, rezultatet nuk janë të mjaftueshme për të ndryshuar menjëherë pragjet zyrtare të anemisë.
Sipas autorëve, gjetjet duhet të shërbejnë si pikënisje për kërkime të mëtejshme dhe mund t’i ndihmojnë mjekët të interpretojnë më me kujdes vlerat kufitare të hemoglobinës.
Pra, një vlerë që teknikisht nuk klasifikohet si anemi nuk duhet parë gjithmonë e izoluar. Mosha, gjinia, simptomat, rezervat e hekurit dhe gjendja e përgjithshme shëndetësore mbeten të rëndësishme për interpretimin e saj.