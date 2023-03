Hidhet shorti për çerekfinalet e Ligës së Kampionëve, përballje shumë të forta

Sot (e premte), në Nyon të Zvicrës është hedhur shorti për çiftet çerekfinale dhe gjysmëfinale e Ligës së Kampionëve.

Edicioni 2022/23 i Ligës së Kampionëve po vjen drejt fundit pasi tashmë ka vetëm edhe tetë skuadra që synojnë trofeun e më të mirit në Evropë.

Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, Inter, Milan, Napoli dhe Benfica janë tetë klubet që u shortuan mes vete.

Përballja më interesante apo më e fortë në çerekfinale është padyshim ajo në mes të Manchester Cityt dhe Bayern Munichut, por e përballje e fortë do të jetë edhe ajo mes Real Madrid dhe Chelseat.

Takime interesante pritet të jenë edhe ato në mes të Interit dhe Benficas, si dhe dy skuadrave italiane, Milanit dhe Napolit.

Në gjysmëfinale do të takohen fituesi i përballjes Inter-Benfica me Milan-Napoli, si dhe fituesit e Man City-Bayern me Real Madrid-Chelsea.

Ndeshjet e para çerekfinale do të zhvillohet më 11 dhe 12 prill, teksa ato të kthimit një javë me vonë, përkatësisht me 18 dhe 19 prill.

Gjysmëfinalet janë paraparë të zhvillohen më 9 dhe 10 maj ndeshjet e para dhe ato të kthimit me 16 dhe 17 maj.

Finalja e madhe do të zhvillohet më 10 qershor në Stamboll të Turqisë.

Çiftet çerekfinale të Ligës së Kampionëve

Real Madrid – Chelsea

Inter – Benfica

Man City – Bayern Munich

Milan – Napoli