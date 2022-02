Hiqni dorë nga çokollatat për një muaj dhe do të vini re këto 5 ndryshime

Kush nuk e do çokollatën? Njerëzit kanë një lidhje dashurie me të gjitha gjërat e ëmbla dhe me sheqer – veçanërisht çokollata.

Megjithëse çokollatat janë të shijshme dhe të vështira për t’u rezistuar, ato gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj.

Për shembull, çokollatat e zeza janë të mira për shëndetin tuaj, por vetëm nëse i hani me moderim.

Çokollata të tjera duke përfshirë qumështin dhe çokollatën e bardhë janë të ngarkuara me sheqer dhe yndyrë.

Nëse mendoni se çokollata po ndikon disi në shëndetin tuaj, atëherë heqja e tyre mund të ndihmojë.

Sipas një raporti në “Eat This, Not That”, lënia e çokollatës mund të duket e vështirë në fillim, por mund të bëjë mrekulli për mendjen dhe trupin tuaj.

Nga humbja e peshës deri tek një gjumë më i mirë gjatë natës, këtu janë 5 përfitimet e mahnitshme të heqjes dorë nga çokollata për një muaj.

Kontrollon ndryshimet e humorit:

A e dini se duke hequr dorë nga çokollata, po reduktoni edhe sheqerin, i cili ndihmon në balancimin e efektit në humor. Kur hiqni dorë nga çokollata, po shpëtoni nga shkaku kryesor i luhatjeve të humorit dhe nervozizmit.

Ndihmon në humbjen e peshës:

Eliminimi i çokollatës nga dieta juaj, mund të ndihmojë në humbjen e peshës pasi mund të ndihmojë në kontrollin e kalorive dhe sheqerit. Për humbje të shpejtë në peshë, duhet të shmangni sheqernat e shtuara.

Një gjumë i mirë natën:

Ngrënia e një çokollatë disa orë para se të shkoni në shtrat mund t’ju vështirësojë gjumin pasi çokollata ka kafeinë që mund t’ju mbajë zgjuar. Konsumimi i kafeinës në mbrëmje mund të prishë modelin tuaj të gjumit.

Zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare:

Duke eliminuar çokollatën nga dieta juaj dhe duke kaluar në alternativa më të shëndetshme si arrat dhe frutat, rreziku për të pasur sëmundje kardiovaskulare zvogëlohet automatikisht.

Jo më urth:

Shanset tuaja për të pasur refluks acidi ose urth zvogëlohen ndërsa eliminoni çokollatën nga dieta juaj. McAvoy tha për “Eat This, Not That”:

“Çokollata është një ushqim acid dhe mund të shkaktojë ose përkeqësojë simptomat e urthit ose refluksit të acidit. Sa më e ëmbël të jetë çokollata, aq më nxitëse mund të jetë.”