Historike në mjekësi: Kryhet transplanti i parë i fytyrës në botë

Një spital në Spanjë ka arritur një përparim të rëndësishëm mjekësor duke kryer transplantin e parë të fytyrës në botë duke përdorur inde nga një dhurues që kishte marrë ndihmë mjekësore gjatë vdekjes – një procedurë kjo e ligjshme në Spanjë që nga viti 2021.
Operacioni që konsiderohet si zhvillim historik mjekësor u krye në Spitalin Universitar Vall d’Hebron në Barcelonë te një paciente që kishte përjetuar dëmtime të rënda të indeve të fytyrës për shkak të infeksionit, i cili kishte dëmtuar funksionet thelbësore, duke përfshirë frymëmarrjen, të ngrënit dhe të folurit.
Transplanti mundësoi rindërtimin e pjesshëm të fytyrës së pacientes dhe filloi rikuperimin e saj funksional, raporton Euronews.com.
Dr. Joan Pere Barret, drejtuese e Kirurgjisë Plastike dhe Djegieve në Vall d’Hebron, udhëhoqi ekipin kirurgjikal prej gati 100 profesionistësh mjekësorë, duke përfshirë kirurgë, anesteziologë, infermierë dhe specialistë në mikrokirurgji, imunologji dhe shëndet mendor.
Sipas tij, ky lloj ndërhyrjeje kirurgjikale kërkon përgatitje të gjerë dhe kujdes pasues gjatë gjithë jetës, pasi përfshin transplantimin e lëkurës, muskujve, nervave dhe strukturave të kockave, së bashku me medikamente imunosupresive të vazhdueshme për të parandaluar refuzimin e indeve.
Spitali theksoi se procedura ndoqi protokolle rigoroze etike dhe ligjore dhe pranoi bujarinë e donatores dhe familjes së saj si thelbësore për ta bërë të mundur këtë përparim mjekësor.