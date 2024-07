Hixhreti (emigrimi) i Muhamedit a.s. na rikujton:

– Avancimin e shoqërisë islame

– Bashkimin e forcave besimtare

– Ngadhënjimin e respektit dhe dashurisë ndër-vëllazërore

– Ngadhënjimin e harmonisë dhe bashkjetesës me komunitetet tjera

– Jetën në dritën e udhëzimit hyjnorë

– Shenjtërimin e jetës, nderit dhe pasurisë së njeriut

– Ngritjen, avancimin dhe mbrojtjen e femrës në shoqëri

– Formimin e familjes mbi baza të shëndosha, duke e siguruar me të ardhmërinë e ndritshme të një shoqërie

– Çlirimin e shoqërive nga ideologjitë skllavëruese dhe pushtetet totalitare

– Ngadhënjimi i dritës së diturisë mbi errësirën e injorancës.

– Zhdukja e idhujve të ngulitur në mendjet e zemrat e njerëzve dhe orientimi drejt adhurimit të vërtetë ndaj Krijuesit të gjithësisë.

Këto ideale që na i përkujton Hixhreti, duhet të jenë pishtar ndriçues në rrugën e avancimit dhe udhëzimit të shoqërisë në të cilën jetojmë.

E nëse këto ideale neglizhohen ose harrohen, do të ndryshojnë numrat në vitet e hixhretit, por jo edhe gjendja dhe realiteti në të cilin jetojmë.

Dr. Rijad Imeri