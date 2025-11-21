Holanda fillon vendosjen e trupave dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot në Poloni

Holanda ka filluar vendosjen e 300 ushtarëve dhe dy sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot në Poloni për të ndihmuar në sigurimin e një qendre logjistike të NATO-s që përdoret për të kanalizuar ndihmën ushtarake në Ukrainë, tha Ministri holandez i Mbrojtjes Ruben Brekelmans, transmeton Anadolu.
Sipas lajmeve në mediat lokale, njësia holandeze e cila ka filluar të mbërrijë në Poloni ditët e fundit, pritet të arrijë gatishmëri të plotë operacionale deri më 1 dhjetor, me misionin që do të zgjasë deri më 1 qershor 2026, sipas Brekelmans.
Agjencia shtetërore e lajmeve të Polonisë PAP raportoi se intendentët holandezë kanë filluar tashmë përgatitjen e zonës ku do të operojë baza e përkohshme. Operatorët e sistemit janë planifikuar të mbërrijnë më pas dhe do të marrin përsipër monitorimin e hapësirës ajrore polake rreth objektit logjistik – një shqetësim kyç mes një shpërthimi të kohëve të fundit të inkursioneve të dyshuara me dronë në vendet evropiane.
Holanda po dërgon konfigurimin e saj më të fundit Patriot, të pajisur me radar dhe softuer të përmirësuar.
Interceptorët PAC-3 të sistemit janë të aftë të kundërshtojnë raketat balistike, raketat lundruese dhe dronë, me secilin interceptor që kushton rreth 4 milionë euro.
Një raketë NASAMS, e projektuar për të synuar kërcënimet me fluturim të ulët, po vendoset gjithashtu, së bashku me një njësi të veçantë të ngarkuar me sigurimin e bazës kundër dronëve.
Koloneli Olav Spanjer, i cili komandon njësinë holandeze përgjegjëse për sistemet Patriot, i tha transmetuesit Omroep Brabant se tensionet rajonale janë rritur në muajt e fundit.
Ai gjithashtu vuri në dukje se sulmet e fundit ruse në Ukrainën perëndimore kanë shkaktuar alarme në Poloni, duke bërë që avionët luftarakë polakë të ngrihen në ajër dhe duke detyruar mbylljen e përkohshme të aeroporteve.
Zyrtarët holandezë thanë se misioni është si një kontribut operacional në mbrojtjen lindore të NATO-s ashtu edhe një demonstrim simbolik i angazhimit të Holandës ndaj sigurisë kolektive.