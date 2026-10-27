Holanda tërhiqet nga “Eurovizioni 2027”

Holanda nuk do të dërgojë konkurrent në “Eurovision Song Contest 2027”, tha sot transmetuesi publik holandez NPO, duke anuluar vendimin e mëparshëm për të marrë pjesë, transmeton Anadolu.
NPO tha se ka “mbështetje të pamjaftueshme” për të marrë pjesë në konkursin e vitit të ardhshëm pas konsultimeve me transmetuesit e tjerë, sipas transmetuesit holandez NOS.
Konkursi do të vazhdojë të transmetohet në Holandë nga NOS, përfshirë shfaqje të drejtpërdrejta, komente holandeze dhe një program paraprak, tha transmetuesi.
Vendimi vjen pas një mosmarrëveshjeje për pjesëmarrjen e Izraelit në Eurovizion.
Në gusht, transmetuesi holandez AVROTROS tha se nuk do të merrte pjesë në konkursin e vitit 2027, duke argumentuar se ngjarja kishte humbur karakterin e saj neutral mes luftës në Gaza dhe tensioneve më të gjera gjeopolitike.
AVROTROS më pas ktheu përgjegjësinë për hyrjen përfaqësimit holandez NPO, e cila njoftoi në shtator se Holanda do të merrte pjesë, me një ekip të pavarur që mbikëqyr përzgjedhjen e konkurrentit të saj.
Konkursi i këngës në “Eurovizion 2027” është planifikuar të zhvillohet në Burgas të Bullgarisë, me gjysmëfinalet më 11 dhe 13 maj dhe finalen më 15 maj.