Holandë, mbahet demonstratë në mbështetje të Palestinës

Mijëra njerëz zhvilluan një demonstratë në mbështetje të Palestinës në Hagë, kryeqyteti administrativ i Holandës, raporton Anadolu.

Mijëra njerëz që morën pjesë në demonstratën e organizuar për të protestuar kundër sulmeve të Izraelit në Gaza e nisën marshimin nga sheshi Koekamp dhe përfunduan në të njëjtin shesh, duke kaluar para Parlamentit holandez dhe qendrës së qytetit.

Demonstruesit mbanin pankarta me mbishkrimet “Nga lumi në det, Palestina do të jetë e lirë”, “Armëpushimi, tani”, “Stop gjenocidit” dhe “Në Palestinë po ndodh Holokaust”.

Në demonstratën ku u mbajtën flamujt palestinezë, pjesëmarrësit brohoritën me slogane si “Palestine e lirë”, “Turp për ty Rutte, duart e tua të gjakosura” dhe “Izraeli është terrorist, Netanyahu është terrorist”.

Në fjalimin e tij në demonstratë, deputeti i Partisë së Balancuar, Stephan van Baarle, tha se është turp që SHBA-ja ka vënë veton ndaj armëpushimit në OKB dhe se qeveria holandeze është ende kundër armëpushimit.

“Netanyahu është një vrasës fëmijësh që duhet të ndiqet penalisht. Komuniteti ndërkombëtar aktualisht po injoron gjenocidin që po ndodh në Gaza. Prandaj, qeveria holandeze është pjesërisht përgjegjëse për krimet e luftës të kryera këtu dhe duhet ngritur një padi për këtë çështje”, tha Van Baarle.

Duke theksuar se do të vazhdojnë të demonstrojnë dhe të luftojnë derisa palestinezët të jetojnë një jetë të lirë, van Baarle tha se kjo është detyra e tyre.

Holandezi Oscar Bergamin, i cili mori pjesë në demonstratë, në një deklaratë për Anadolu theksoi se ajo që po ndodh në Palestinë është më e keqe se një film horror. “Ne shikojmë film horror çdo ditë. Dhuna ushtrohet mbi palestinezët jo vetëm në Gaza, ku përjetohet ferri në tokë, por në të gjithë Palestinën. Palestinezët po i nënshtrohen gjenocidit brutal. Prandaj e gjithë bota duhet ta kundërshtojë këtë, nëse nuk e bëjnë politikanët tanë, ne do ta bëjmë. Të gjithë duhet të dalin në rrugë, kjo është tepër e rëndësishme”, tha Bergamin.

Jeroen, i cili nuk donte të jepte mbiemrin e tij, tha se ai iu bashkua demonstratës sepse ishte kundër vrasjes së civilëve të pafajshëm dhe vrasjes së mijëra fëmijëve.

“Kam qenë rregullisht në atë rajon, i njoh njerëzit atje dhe jam i përfshirë personalisht në këtë çështje. Ashtu si në Afrikën e Jugut, atje ka regjim të aparteidit që manifestohet kudo, i cili duhet të gjunjëzohet nga komuniteti ndërkombëtar sa më shpejt të jetë e mundur. (Qeveria holandeze) Ngrini menjëherë zërin kundër regjimit të aparteidit, vendosni sanksione dhe shkëputni marrëdhëniet diplomatike”, tha Jeroen.

Eva Marie de Waal gjithashtu theksoi se kjo është një situatë që nuk duhet të ndodhë kurrë në Gaza dhe tha, “Ndaloni të vrisni njerëz. Unë nuk e kuptoj se si një vend i vetëm mund të ketë të drejtën e vetos. Uroj që të gjithë të shpëtohen nga atje (Gaza) sa më shpejt të jetë e mundur”.

