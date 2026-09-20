Holandë, përleshje midis policisë dhe protestuesve të ekstremit të djathtë në Hagë

Përleshje shpërthyen sot në Hagë midis policisë holandeze të trazirave dhe rreth 500 protestuesve të ekstremit të djathtë , të cilët brohoritën slogane antisemite dhe hodhën fishekzjarre dhe sende të tjera drejt oficerëve.
Policia, së bashku me një ekip qensh policie, sulmuan protestuesit me shkopinj gome për t’i shpërndarë ata, sipas gazetarëve të AFP në vendngjarje, pasi autoritetet kishin ndaluar një marsh të planifikuar në qytet.
Oficerët e policisë së hipur mbi kalë bënë arrestime dhe policia përdori topa uji për të shpërndarë protestuesit.
Ministri i Drejtësisë David van Veel shkroi në X: “Përshëndetje naziste, slogane antisemite, dhunë kundër policisë dhe mjete ndezëse të hedhura ndaj oficerëve të policisë”. “Është e rëndësishme t’i japim një përgjigje të fuqishme kësaj”, theksoi ai.
Tubimi u organizua për të denoncuar politikat e qeverisë, veçanërisht në lidhje me imigracionin.
Protestuesit planifikuan të marshonin nëpër qytet, por autoritetet bashkiake e ndaluan marshimin pasi shpërtheu dhuna në parkun ku ishin mbledhur dhe urdhëruan shpërndarjen e demonstratës.