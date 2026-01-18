Honda ka një logo të re – së shpejti, do ta shihni në të gjitha modelet

Honda së shpejti do të prezantojë logon e saj të përditësuar.
Shenja H e rifreskuar do të vijë së pari në automjetet elektrike dhe hibride.
Por nuk do të kalojë shumë kohë para se pamja e re të përhapet në të gjithë markën.
Prodhuesi i automjeteve njoftoi se modeli i përditësuar H përfundimisht do të jetë i disponueshëm për të gjitha automjetet e prodhimit.
Logoja origjinale H u prezantua në vitin 1963. Honda e përshkruan dizajnin e përditësuar si një “themelim të dytë” të markës.
Prodhuesi i automjeteve thotë se “tregu i automobilave aktualisht po kalon një transformim të madh me elektrifikimin dhe zbatimin e teknologjive inteligjente”.
Dhe ridizajnimi i logos së saj kryesore shërben për të modernizuar markën në përputhje me drejtimet në ndryshim të tregut.
Do ta shihni për herë të parë logon e re në automjetet elektrike dhe hibride duke filluar nga viti 2027.
Honda e tregoi për herë të parë logon e re H në konceptet e saj të Serisë 0. Megjithatë, përfundimisht do ta shihni kudo.