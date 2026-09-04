Honda shënon rritje të shitjeve, ja modelet që po dominojnë tregun

Honda ka regjistruar një muaj të suksesshëm në shitje, e nxitur kryesisht nga modelet hibride dhe sedanët.
Në gusht, Honda shiti 36,776 automjete hibride, shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë për kompaninë në këtë muaj.
Shitjet e hibridit CR-V u rritën me 8%, ndërsa Accord Hybrid shënoi rritje prej 16.4%.
Edhe modelet tradicionale patën rezultate të mira. Civic u rrit me 1.8%, me 21,976 njësi të shitura, ndërsa Accord shënoi rritje prej 19.1%, me 18,691 makina.
CR-V ishte modeli më i shitur i Honda-s në gusht, me 37,607 njësi, 10.2% më shumë se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Rritje shënuan edhe Passport, HR-V dhe Odyssey.
Në anën tjetër, shitjet e SUV-it Pilot ranë me 7.5%, ndërsa modeli elektrik Prologue pati një rënie të fortë prej 80.9%. Honda pritet ta ndërpresë prodhimin e Prologue pas vitit model 2026.
Në total, shitjet e Honda-s gjatë vitit janë rritur me 3.4%, ndërsa kompania ka kaluar mbi 1 milion automjete të shitura gjatë tetë muajve të parë të vitit.