Ballina Auto Honda shënon rritje të shitjeve, ja modelet që po dominojnë tregun

Honda shënon rritje të shitjeve, ja modelet që po dominojnë tregun

Honda ka regjistruar një muaj të suksesshëm në shitje, e nxitur kryesisht nga modelet hibride dhe sedanët.

Në gusht, Honda shiti 36,776 automjete hibride, shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë për kompaninë në këtë muaj.

Shitjet e hibridit CR-V u rritën me 8%, ndërsa Accord Hybrid shënoi rritje prej 16.4%.

Edhe modelet tradicionale patën rezultate të mira. Civic u rrit me 1.8%, me 21,976 njësi të shitura, ndërsa Accord shënoi rritje prej 19.1%, me 18,691 makina.

CR-V ishte modeli më i shitur i Honda-s në gusht, me 37,607 njësi, 10.2% më shumë se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Rritje shënuan edhe Passport, HR-V dhe Odyssey.

Në anën tjetër, shitjet e SUV-it Pilot ranë me 7.5%, ndërsa modeli elektrik Prologue pati një rënie të fortë prej 80.9%. Honda pritet ta ndërpresë prodhimin e Prologue pas vitit model 2026.

Në total, shitjet e Honda-s gjatë vitit janë rritur me 3.4%, ndërsa kompania ka kaluar mbi 1 milion automjete të shitura gjatë tetë muajve të parë të vitit.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram